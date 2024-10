Piqué y Clara Chía reaparecen

Shakira resurgió tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. Desde 2022, año de su separación, sus lanzamientos musicales han tenido aceptación entre el público. En lo personal, también se le ve más feliz y renovada, adaptándose con éxito a su nueva vida en Miami junto a sus hijos. Actualmente, se prepara para su gira mundial y celebró su más reciente sencillo, “Soltera”.

Mientras tanto, su expareja reapareció en Instagram, dónde publicó una tierna imagen junto a Clara Chía Martí, admirando una obra de arte. El post deja en evidencia lo bien que disfrutan su tiempo libre, y parece haber sido tomada durante su visita a Abu Dhabi, donde asistieron a eventos deportivos en el emirato.

Piqué no incluyó ningún mensaje romántico dirigido a Clara Chía Martí en su publicación. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención es que se trata de la primera postal que comparte en varios meses. Su última publicación juntos data de mayo de 2023, cuando aún enfrentaba el turbulento divorcio de la intérprete de “Ojos así”. Este largo silencio en sus redes sociales ha llevado a algunos usuarios a especular que podría estar tratando de captar atención en medio del éxito continuo de su expareja.

Los comentarios de usuarios no tardaron en aparecer. “Claramente, tiene que salir cuando Shaki saca algo nuevo, si no, nadie se acuerda de él”. “Siempre reaparece cuando Shakira tiene un éxito”. “En Colombia no te queremos ni de visita”. “Claramente, solo eres el ex de Shakira”. “Él queriendo llamar la atención con Clara Chía. Shakira saca un ‘hit’ y ahí está él llamando la atención”, señalaron.

También hubo quienes celebraron el hecho de que lo ocurrido a Shakira resultó ser algo positivo. Además, aprovecharon para recordarle a Piqué la canción “Bzrp Music Sessions #53”, donde Shakira menciona a la pareja actual del español.

La última vez que la colombiana se presentó en los escenarios fue en 2018 con El Dorado World Tour, recorriendo América Latina, Norteamérica, Asia y Europa. Ahora, regresa con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.