Angelina Jolie y Brad Pitt presentaron una moción para desestimar las demandas que interpusieron entre sí por la venta de la bodega francesa Château Miraval, ubicada en la Provenza (al sur de Francia), que adquirieron en 2008.

La disputa legal, iniciada en 2022, se sumó a una serie de acusaciones que Jolie hizo contra el actor por presuntos episodios de agresión hacia ella y sus hijos.

Postura

“Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto”, declararon en un comunicado retomado por The Hollywood Reporter.

Asimismo, señalaron que cualquier comentario difundido en medios de comunicación y atribuido a fuentes cercanas no proviene de ninguno de ellos ni de personas de su entorno. No se dieron detalles sobre los términos del acuerdo.

La disputa por la propiedad de 485 hectáreas, donde también celebraron su boda, se convirtió en uno de los puntos de quiebre de la relación y dejó al descubierto parte de los conflictos que llevaron a su separación.