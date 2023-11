Plastilina Mosh, sin miedo a críticas

Jonaz, miembro de Plastilina Mosh, se dice emocionado por emprender una nueva etapa con la banda, que se ha reunido junto al tecladista Alejandro Rosso. Las letras del grupo siempre han sido irreverentes, y no será la excepción ahora que regresó al estudio después de cinco años sin temas inéditos.

“Ponernos a escuchar opiniones externas sería como un suicidio creativo, te empiezas a bloquear, a autocensurar, y matas las ideas que pueden surgir. Es importante no pensar en el resultado que puede dar la obra, eso te apaga, me dedico a hacer canciones lo mejor posible. Al que no le guste es su pedo, al final de cuentas no deja de ser sólo una canción”, asegura en entrevista.

Además de sentir seguridad para poder mantener la esencia de los mensajes en sus canciones, el dueto también se ha dado cuenta que al regresar al estudio, lo han hecho con madurez, a diferencia de cuando la banda era más joven.

“Creo que por el hecho de estar viejos, ya estamos en otra etapa de nuestras vidas, entendemos y toleramos muchas cosas, se baja un poquito ese instinto de querer hacer a huevo lo que tú quieres y entender que todos necesitamos un poco de algo. Dejas de buscar sólo lo que quieres y comienzas a colaborar para que cada uno tenga un poco de lo que quiere”, declaró.

El último disco que el grupo lanzó fue un recopilatorio de sencillos en 2017, y la última vez que se les vio tocando juntos fue en el anuncio de un banco con una adaptación del tema “Mr. P Mosh”; este año regresaron en el marco del festival Vive Latino.

“Fue algo natural extrañar (el estudio), las canciones, los viajes con los buenos amigos, todo ese cotorreo, pero también había presión externa, nos invitaban y decidimos entrarle para ver cómo nos sentimos”, explica Jonaz. “Nos metemos a un estudio, afortunadamente nos sentimos chingón”.

Con esa energía renovada afrontarán su próximo concierto cuando participen en el Festival Amigo de Cuautitlán Izcalli, el día sábado, para continuar en el Periferia el próximo 16 de diciembre, en el Rancho Victoria, después de lo cual el dueto seguirá produciendo.