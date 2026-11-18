Aunque Hollywood produce menos series que durante el auge del streaming, las grandes estrellas de Hollywood siguen negociando sueldazos que alcanzan los 37.2 millones de pesos (2 millones de dólares) por un capítulo.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sylvester Stallone y Chris Pratt figuran entre las celebridades mejor pagadas, según un recuento publicado por el semanario de espectáculos Variety.

Fortunas

Aniston y Witherspoon reciben alrededor de 37.2 millones de pesos (2 millones de dólares) cada una por episodio de The Morning Show, la producción de Apple TV que protagonizan y producen. La misma cantidad se atribuye a Stallone por Tulsa King, de Paramount Plus, y a Pratt por The terminal list, de Prime Video.

Cabe aclarar que las cifras son estimaciones por capítulo y algunos contratos pueden incluir pagos adicionales por producción o bonificaciones. Sin embargo, permiten dimensionar el negocio: una temporada hipotética de ocho episodios, pagados a dos millones de dólares cada uno, representaría cerca de 297.9 millones de pesos (16 millones de dólares) para un solo intérprete. “Antes era impensable que alguien cobrara dos millones de dólares por episodio”, reconoció un agente de talentos consultado por Variety.

Más famosos

La lista reúne a figuras de varias generaciones. Harrison Ford obtiene aproximadamente 24.2 millones de pesos (1.3 millones de dólares) por episodio de Shrinking, igual que su compañero de reparto Jason Segel.

Kenneth Branagh tiene previsto recibir 26.1 millones de pesos (1.4 millones de dólares) por Laird (Paramount Plus), mientras Kelly Reilly y Cole Hauser alcanzan alrededor de 22.3 millones de pesos (1.2 millones de dólares) cada uno en Dutton Ranch (Paramount).

También aparecen estrellas que dieron el salto del cine a la televisión. Nicolas Cage figura con 18.6 millones de pesos (1 millón de dólares) por Spider-Noir (Prime), mientras Robert De Niro recibió una cantidad similar por protagonizar Zero Day, de Netflix; al igual que Andrew Garfield y Jude Law por Wild things, de Apple TV.

Jennifer Garner supera los 18.6 millones de pesos (1 millón de dólares) por The five-star weekend, producción de Peacock en la que interpreta a una mujer que reúne a sus amigas después de una pérdida familiar.

En el mismo grupo se encuentra Zendaya, con aproximadamente 18.6 millones de pesos (1 millón de dólares) por episodio de la polémica Euphoria (HBO), mientras Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short también superan esa cantidad en Only murders in the building (Disney Plus).

El atractivo de estos contratos no está únicamente en el dinero. A diferencia de la televisión tradicional, que durante años exigía temporadas de más de veinte capítulos, las plataformas suelen apostar por producciones de seis, ocho o diez entregas.

Nuevas reglas

Eso permite que actores acostumbrados a encabezar películas acepten compromisos más cortos y alternen sus proyectos. Además, las restricciones de exclusividad se han flexibilizado, por lo que algunos intérpretes pueden trabajar para diferentes compañías.

Pero los salarios millonarios no reflejan la realidad de toda la industria. Aunque los grandes protagonistas conservan poder para negociar, los actores que solían vivir de participar en distintas series enfrentan un mercado más complicado debido a la reducción de producciones.