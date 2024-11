Platanito gana demanda sobre chiste

Sergio Verduzco, conocido como Platanito, ha sido objeto de críticas por su estilo de humor negro, que ha generado controversia en diversas ocasiones. Así, tras haber realizado hace años un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, el comediante reveló que ganó la demanda interpuesta ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Cabe recordar que el caso de Debanhi fue un tema muy sensible para el país, ya que la joven de 18 años fue hallada sin vida en una cisterna ubicada en el motel Nueva Castilla en Monterrey, Nuevo León.

Tras esto, Platanito realizó una broma respecto a este caso que generó un descontento generalizado entre la población. Durante su actuación, el comediante, vestido de payaso, hizo referencia a la ubicación del cuerpo de la joven y aludió a la escasez de agua que vive este país. “Lo aclaré y dije: ‘Yo no ataqué ni me burlé de la muerte de ninguna persona; me burlé del veredicto que había dado el gobierno, que decía que la niña murió ahogada, y dije: ‘¿Cómo muere?’ Mi comentario fue: ‘qué desafortunada muerte de la niña, ¿cómo muere?, ahogada, ¿dónde?, en Monterrey donde no hay agua’”.

Platanito puntualizó que después de un proceso legal, el fallo respecto a la denuncia que se realizó en su contra fue positivo para él. “No me burlé de ella, acabo de ganar la demanda de la Conapred, porque el papá de la niña me denunció, mis abogados se pusieron al pendiente del caso. Salió la resolución, no soy culpable, soy inocente”, remarcó y añadió: “Simplemente conté un chiste y le dije a la Conapred, ¿ustedes en qué momento entran si no discriminé a nadie, solo hice un comentario?, ya se resolvió. Acabo de ganar la demanda hace unos días, entonces es como decir: ‘¿Ya ves? No pasa nada, no estoy atacando a nadie, es comedia”.