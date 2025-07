Platanito se defiende de acusaciones

Durante una transmisión en vivo, el comediante Platanito respondió con tono burlón a la Wanders Lover, luego de que esta lo acusó públicamente de ser el responsable de la revocación de su visa estadounidense y su deportación fuera del país.

En un video publicado en la plataforma de Tiktok, Yered Licona, conocida como Wanders Lover, aseguró que Sergio Verduzco habría influido ante autoridades migratorias para que, hace aproximadamente 7 años, le retiraran el documento junto con otros colegas, entre ellos Maribel Fernández, “La Pelangocha”, y Carlos Bonavides, después de viajar sin una visa de trabajo.

En su comunicado en redes, la Wanders, con visible frustración, dijo sentirse traicionada por alguien a quien alguna vez consideró un amigo cercano. “Yo no sabía que él era el que nos puso el pie. Necesito que me dé la cara”, declaró. Asimismo, mencionó que ha intentado comunicarse con él sin obtener respuesta. Frente a los señalamientos, Platanito hizo un video aclaratorio en vivo, explicando como pasaron las cosas en ese momento. En dicho video se disculpó por no haberla contactado antes y afirmó que “no se está escondiendo de nadie”.

Con un tono claramente sarcástico, afirmó que le habría mandado a revocar y suspender el documento por no llevar una visa de trabajo para laborar, esto con ayuda de sus contactos e influencia en Estados Unidos. El comediante continuó con su tono irónico al señalar que las autoridades migratorias lo contactaron por su gran inteligencia.

El famoso remató con un guiño burlón a la Wanders. “Haré que en friega te la devuelvan”, dijo, haciendo referencia a su supuesto control y poder sobre migración, mismo que se ha viralizado entre usuarios por su sarcasmo punzante.

El pleito retomó fuerza luego de que este martes 28 de julio la Wanders publicara un video en Japón, para aclarar que no fue a Estados Unidos por trabajo sino porque había sido invitada a una fiesta. Además, mencionó que estaba agotada de tratar de contactarlo. “No podré estar en Estados Unidos, pero mira a dónde si entro, a Japón”, sentenció.