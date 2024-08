“Me llevo más o menos bien con la poesía”, afirmó la tarde de este martes, sonriente, vital, esplendorosa, la poeta uruguaya Ida Vitale en la UNAM, durante la conversación con el poeta español Luis García Montero, en una charla que inauguró las actividades de la 6ª Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios.

Allí, la poeta, crítica literaria y ensayista de cien años, dijo que a ella la prosa es lo que más le importa en el mundo, “la prosa me plantea mayores dificultades, más que la poesía, la poesía es cosa de ritmo, de bueno o mal ritmo, pero la prosa es todo, creo que vamos por el mundo destinados a ser un cubito de prosa que quede ahí para siempre, completando los grandes panoramas culturales que a veces nos superan”.

Lo dijo ante cientos de personas y entre lecturas de algunos de sus poemas como “Este mundo”, “La palabra”, “Recreativa”, “Obligaciones diarias” y “Para bajar a tierra”, que ha escrito y que la UNAM ha reunido en Material de Lectura. Leyó su poesía entre anécdotas y recuerdos de sus primeras lecturas, entre aseveraciones de que “la poesía más que para ser oída es para ser leída”, de asegurar que para ella la poesía, sin embargo, lo es todo.

“Descubrir que la poesía podía tener su mérito propio, que no dependía de una música que se le imponía me llevó años. No diría yo que hice un camino muy directo, seguramente me gustaron cosas horribles en un momento, porque uno de repente siente el llamado por un lenguaje muy raro, porque eso a veces ocurría y se producía un corte”, afirmó Ida Vitale. “A veces existe la idea de que el poeta vuela, se aparta de las cosas terrenas, ¡qué disparate!”.

Ida Vitale (2 de noviembre de 1923) leyó algunos poemas luego de escuchar a Luis García Montero hablar sobre ella, sobre su poesía: “La poesía para Ida es un campo de operaciones, escribe trabajando en las palabras, trabajando con las palabras porque las palabras en la poesía interpretan no ya una realidad hecha, sino una realidad en cambio y las relaciones de esa realidad y esos cambios con la propia personalidad de cada uno de nosotros, nosotras, autores o lectores”.

El poeta y director del Premio Cervantes aseguró que el mundo poético de Ida Vitale es una toma de conciencia de que las cosas cambian, que hay cambios, que hay movimiento en la realidad, y que por eso la poesía es una forma de conocimiento que se pregunta constantemente qué cabe en las palabras.

La autora y traductora uruguaya dijo que cuando llega de vuelta a México, importa muy poco lo que ella ha hecho o no ha hecho “me importa volver a recuperar años muy felices no solo porque me iba de un país en que no estaba en muy buenas condiciones políticas, sino porque llegue a descubrir el lujo de literatura que es la literatura mexicana”.