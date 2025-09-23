Platillos típicos de Yucatán que enamoran

Descubre la gastronomía de Yucatán, la cual está compuesta por platillos mestizos tan deliciosos como la cochinita pibil, papadzules y muchos más.

¿Cuál es la gastronomía de Yucatán?

La gastronomía de Yucatán o comida yucateca se refiere a la tradición culinaria del estado peninsular de Yucatán que es resultado del mestizaje entre la tradición prehispánica y la colonial. Cabe mencionar que su principal influencia es la cocina maya, la cual se basa en los productos de la región.

Entre sus principales ingredientes nos encontramos con maíz, cebolla morada, naranja agria, pepita de calabaza, lima, chile habanero, chile xcat, achiote, chile max. Respecto a la carne, originalmente se usaba la de venado y faisán. Pero, con la llegada de los españoles éstas fueron sustituidas por carne de cerdo y de guajolote.

Gracias a esta riqueza de ingredientes, podemos encontrar una notable variedad de exquisitos platillos. Entre los más destacados están la cochinita pibil, sopa de lima, papadzules, poc chuc, longaniza de Valladolid, salbutes, panuchos y frijol con puerco.

Asimismo, hay métodos de preparación que predominan como la cocción en ollas de barro y el asado a las brasas.

Cochinita pibil

Este platillo es tan exquisito que ha cobrado gran popularidad en todo México. Consiste en carne de cerdo marinada con especias como el achiote, así como con jugo de naranja. Dicha combinación le da un toque único y verdaderamente inolvidable. Asimismo, se acompaña con una salsa hecha a base de cebolla morada y chile habanero que le da un toque aún más contrastante y delicioso.

Papadzules o papak-tsul

Otra inolvidable apuesta gastronómica son estas enchiladas, pues están rellenas de huevos duros y acompañadas de una suculenta salsa a base de pepitas de calabaza. Un dato interesante es que el nombre de este platillo proviene del maya y significa "comida de caballeros".

Panuchos

Se trata de una riquísima variante de las famosas gorditas, pues es una especie de tortilla de maíz que se abre y que después se rellena con frijoles negros y alguna carne desmenuzada (puede ser pollo o guajolote). Por supuesto que como decoración no puede faltas ni la salsa ni la cebolla.

Relleno negro

Además de ser visualmente muy atractivo debido a su color negro, este platillo también es muy importante para la cultura yucateca, pues suele prepararse durante la festividad conocida como Janal Pixán. Se trata de carne molida de cerdo acompañada de chilmole (una salsa cuyos chiles son tostados a tal punto que derivan en el tono negro característico).

Longaniza de Valladolid

Se trata de un riquísimo embutido típico de la región. Tiempo atrás solía prepararse con carne de venado y después se sustituyó por carne de cerdo. Su sabor es único gracias a la presencia del achiote.

Puchero

Este exquisito platillo tradicional se compone de tres carnes: res, pollo y cerdo, y se acompaña con verduras. Esta mezcolanza da vida a una serie de sabores contrastantes que seducen al paladar.

Escabeche

La base de esta delicia es la carne de pollo o guajolote marinada en una suculenta salsa hecha a base de vinagre, pimienta, ajo, sal, comino, canela y cilantro. Posteriormente, la carne se cocina en jugo de naranja agria y agua para después freírse en manteca de cerdo con ajo y hierbas. Al final se agregan chiles xcatic asados y chalotas picadas. El resultado es simplemente fantástico.

Salbutes

Este platillo típico de la gastronomía de Yucatán consiste en una tortilla de maíz previamente freída en manteca de cerdo o aceite. Con esto se logra que quede inflada y suave, pero sin dejar de ser resistente para soportar el guiso. Éste consiste en deliciosa carne de pollo o de pavo y se acompaña con aguacate, cebolla curtida, lechuga y/o jitomate. También pueden acompañarse con relleno negro o cochinta pibil.

Poc chuc

Su nombre proviene del maya y suele traducirse como "asar al carbón". Esta delicia está hecha a base de carne de cerdo y marinada con jugo de naranja agria. Después, como su nombre lo indica, se asa al carbón. Suele servirse con cebollas curtidas, arroz y/o frijoles colados.

Sopa de lima

Aunque para algunos comensales pueda sonar extraña la idea de una sopa hecha a base de lima, te aseguramos que es una verdadera delicia. Se trata de un caldo muy ligero, pero de un sabor simplemente exquisito. Y es que además de la presencia del aroma a lima, la combinación de especias como clavo, comino y orégano le dan un toque perfecto.