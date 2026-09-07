Playstation pagará 7.8 millones por demanda

Sony busca cerrar un largo conflicto en los tribunales de Estados Unidos mediante una propuesta de 7.8 millones de dólares. El litigio comenzó en 2021, cuando cerca de 4.4 millones de usuarios impulsaron una demanda colectiva contra Playstation, a la que acusaron de monopolizar las ventas en la PS Store tras prohibir que tiendas externas siguieran vendiendo códigos digitales para títulos de PS4 y PS5. La disputa parece estar cerca de resolverse, aunque no con una sentencia definitiva del juez, sino a través de un acuerdo económico anticipado.

Lucha antimonopolio

Para comprender el origen del problema, debemos regresar a 2019. En ese año, Playstation prohibió a tiendas como Amazon, Best Buy, GameStop, Target y Walmart comercializar códigos o tarjetas digitales específicas para videojuegos concretos (denominados en el expediente legal como GSV o Game-Specific Vouchers). Con esta medida, según argumentaron los demandantes, Sony infló artificialmente los precios de los títulos en la PS Store al acaparar por completo la distribución digital y eliminar la competencia, incurriendo en una presunta violación a las leyes antimonopolio federales de Estados Unidos.

A pesar del ofrecimiento monetario, Sony no admitió ninguna irregularidad en sus prácticas. Según el más reciente documento del caso judicial, reportado por IGN, la empresa acordó destinar 7.8 millones de dólares a los jugadores involucrados. El beneficio no se limitará a quienes comenzaron el proceso: cualquier usuario radicado en Estados Unidos que haya comprado al menos uno de los más de 100 títulos incluidos en el expediente (entre estos The Last of Us, God of War Collection, Bloodborne, Nier: Automata y No Man’s Sky) entre abril de 2019 y diciembre de 2023 podrá solicitar su compensación.

Los requisitos estipulan que el juego en cuestión debió existir previamente como un GSV físico, haberse canjeado un mínimo de 200 veces antes del 1 de abril de 2019 y haber registrado una subida de precio de al menos 50 centavos entre el periodo 2017-2019 y el 2019-2023.

¿Cuánto dinero le tocará realmente a cada usuario?

La cantidad es mínima. Para comenzar, los 4.4 millones de personas que son parte de la demanda colectiva ya quedaron registrados automáticamente, y el total de beneficiarios podría aumentar. A esto se suma que un 25 % de la suma total se destinará a honorarios legales de los abogados, reduciendo drásticamente el fondo restante. Como resultado, se proyecta que cada jugador recibirá entre 1 y 3 dólares aproximadamente. La compensación será fija sin importar cuántos juegos elegibles haya adquirido el usuario durante ese periodo. Además, Playstation ingresará el saldo de forma automática a las cuentas de PSN, obligando a reinvertir el dinero dentro de su misma tienda digital.

Por ello, el “final” no deja del todo contento a los consumidores. El tribunal jamás determinó formalmente que Sony violara las leyes antimonopolio, ya que el arreglo monetario funciona para cerrar el caso sin asumir culpas, una práctica legal habitual para evitar años de litigios en los juzgados. Otro detalle, el acuerdo todavía no es definitivo: la audiencia para su ratificación y aprobación oficial está programada para el 15 de octubre de 2026.

El segundo intento de Sony por frenar la demanda

No es la primera ocasión en que Playstation busca cerrar este expediente legal mediante compensaciones. Durante el verano de 2025, la empresa ya había planteado pagar los 7.8 millones de dólares a través de créditos electrónicos, una propuesta que la jueza a cargo del caso frenó al calificarla como un “acuerdo de cupones” que, por definición, suele resultar desfavorecedor para los afectados.

Aun con los ajustes, la propuesta actual continúa generando inconformidad. Gran parte de la comunidad considera que Playstation sale ganando con el arreglo, ya que la bolsa millonaria terminará regresando a las cuentas de PSN de los participantes. Al no tratarse de dinero en efectivo, los fondos seguirán circulando dentro de Sony, sin representar una merma financiera auténtica para la compañía.