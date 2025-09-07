Plaza Sésamo llegará a Youtube

El programa Plaza Sésamo dio a conocer a través de sus redes sociales que sus episodios llegarán a Youtube el próximo año. El programa infantil que comenzó sus emisiones en 1969 y que sigue estrenando temporadas, informó por medio de su cuenta en X (@sesamestreet) que pronto, Beto y Enrique, Elmo, Abelardo, y El Comegalletas tendrán su propio canal de Youtube, a través de una biblioteca digital.

“A partir de enero de 2026, Youtube tendrá la biblioteca digital más grande de contenido de ‘Barrio Sésamo’ (como se llama en España), con cientos de episodios completos que llegarán a los canales de ‘Barrio Sésamo’”, indicaron.

Con este mensaje, los productores de la serie, que, este 2025 emite su temporada 55, invitaron a la población infantil, y a sus progenitores, a unirse a su canal para que la red Sésamo siga creciendo.

Orígenes

Fue tres años antes del lanzamiento de su primer episodio que los productores Joan Ganz Cooney y Corporación Carnegie concibieron Plaza Sésamo como un proyecto que podría contribuir formativamente a las audiencias, formadas por las y los infantes.

¿El objetivo?, ayudar a las infancias a tener una preparación previa, antes de comenzar con sus estudios básicos.

La fórmula, resultó todo un éxito, sobre todo, por la creación de títeres de Jim Henson, titirireto y reconocido director estadounidense, responsable de la creación de inolvidables personajes como los Muppets y los seres de la cinta El laberinto.

A 56 años de su estreno, el programa sigue cobrando efecto en la audiencia que, generación en generación, ha evolucionado, motivo por el que sus productores han tenido que innovar, amalgamando a la ética que caracteriza a su contenido, al uso de las herramientas digitales.