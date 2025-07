Plutarco, del sartén a las armas

El actor Plutarco Haza fue eliminado de Master Chef Celebrity, donde se convirtió en uno de los participantes más polémicos de la temporada. “Mi estrategia era no ser el primer eliminado. Yo nomás decía: ‘con que no haga el ridículo’”, cuenta. Pero fue ganando confianza y, sin quererlo, también el título de villano. “El público conectó con lo que decía. Yo hablaba como pensaba, sin filtro”.

Aunque sus compañeros lo tildaron de villano, las redes le dieron otra narrativa: “Me empezaron a decir el campeón sin corona”. Sobre Zahie Téllez, con quien protagonizó varios roces, aclara que no hay rencores, pero sí puntos que quiso aclarar: “No me gustó que vendiera la idea de que todo estaba pactado, porque no fue así”.

Por ahora, volvió al set para interpretar a “El Ingeniero” en La dinastía Casillas, spin-off de la serie El Señor de los Cielos. “Cambié el sartén por la metralleta, con este personaje que me abrió muchas puertas, sobre todo en Estados Unidos. Estoy feliz”, señaló.

Haza valora el cariño del público latino del otro lado de la frontera: “Con todo lo que están viviendo allá, sé que necesitan distraerse, reír, desahogarse y si con este personaje les doy un rato de entretenimiento, me doy por bien servido”.

Además, sigue activo en teatro con Venecia bajo la nieve y tiene dos películas pendientes de estreno: Mexicali, una cinta de acción en Hollywood, y Lolita, un drama en inglés con tintes festivaleros. “Espero que la gente no se canse de mí”, dice con humor.