“Pobre” actuación de Justin Bieber

Polémica y viral fue la presentación estelar de Justin Bieber como protagonista del festival Coachella 2026, donde rompió récord al cobrar 10 millones de dólares por su actuación, monto máximo que un artista ha cobrado en la historia del evento musical.

Fue polémico, pues durante gran parte del show, Bieber interactuó con su audiencia mediante una laptop en el escenario, cantando en vivo mientras reproducía sus antiguos videos musicales de Youtube y clips virales.

Mientras que para muchos este espectáculo fue muy pobre comparado por ejemplo con el de otros artistas que brillaron en Coachella como Chappell Roan y su show lleno experimentación teatralidad, para otros fue un gran gesto del cantante al recordar que él fue la primera gran estrella internacional que salió de la plataforma Youtube.

Sale tarde

Justin Bieber, que se presentó con un retraso de más de una hora debido a los fuertes vientos que amenazaban con cancelar su participación, interpeló éxitos como “Baby”, “Never say never” y “Yukon”.

Hubo al menos dos momentos curiosos. El primero se dio antes de que el cantante saliera a escenario, cuando la banda de rock The Strokes entonaba sus hits y la multitud de “beliebers” coreaba “Justin, Justin, Justin”.

El segundo se originó ya durante la actuación de Bieber, pues mientras ponía canciones en Youtube, Katy Perry, quien se encontraba entre el público junto a su pareja, el exPrimer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo en un video que subió: “Lo bueno que tiene Youtube Premium”, lo que desató risas y muchos “memes” en internet y en grupos de fans.