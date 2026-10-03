Pocos acuden a ver a Elton John

Mientras el cantante Elton John abría con “I’m Still Standing” frente a 40 mil personas en el Estadio do Foamengo en Eio de Janeiro, Brasil, en la Cineteca Nacional de las Artes de Chapultepec apenas unas 30 personas asistieron a ver la grabación de ese concierto de 1995.

El foro al aire libre del recinto cultural lucia prácticamente vacío, con algunas parejas recostadas y grupos de amigos que cantaban en voz baja a la par del británico, haciendo un enorme contraste con lo que se veía en pantalla.

Un mar de luces iluminaban la sonrisa de Elton quien en aquella ocasión incluso olvidó cantar el inicio de su primera canción, algo que probablemente se hubiera repetido de ver la casi nula asistencia que convocó en Chapultepec.

La noche cubría los escalones con pasto que sirven como asientos, en pantalla el juego de colores y los sonidos del piano de John mostraban una imagen espectacular, que en la realidad solo contó con algunos aplausos tímidos al final de temas como “Rocket Man”.

Sobre la tarima de Río de Janeiro el creador de himnos como “Belive” se mostraba contento, con una sonrisa y orgullo en los ojos durante las más de dos horas que duró su presentación.

Aunque de a poco, la gente continuó llegando al lugar guiada por la música que se escuchaba desde la entrada de la Cineteca, juntando unas 55 personas cuando la proyección llegó a su final.

Próxima cita

Una de las consideradas leyendas vivientes del pop rock está a solo unas horas de presentarse por última vez en la Ciudad de México con sus dos shows a los que nombró Farewell to Mexico.

Estos conciertos son especiales para el país, ya que fue hace 14 años, en el 2012 que el británico realizó uno en CDMX, para posteriormente, en 2023 poner punto final a su carrera con Farewell Yellow BrickRoad Tour.

Ahora, tres años después Elton John ha decidido despedirse de territorio azteca con dos fechas en las que aseguró, preparó un setlist especial pensado únicamente para México.