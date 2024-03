Al actor Eugenio Derbez no lo ciega la experiencia. El mexicano de 62 años es reconocido como uno de los referentes de la comedia nacional, pero, aunque acepta que ya muy pocos colegas logran hacerlo reír, también reconoce cuando los jóvenes tienen talento.

Eso le sucedió con Carlos, “El Capi” Pérez, a quien por sus cualidades humorísticas eligió como su mano derecha en la sexta temporada del programa LOL: Last One Laughing, que Derbez conduce y produce. “‘El Capi’ tiene un humor muy impredecible, muy diferente a todos los demás comediantes; genuinamente es de las pocas personas que me hacen reír a nivel profesional”, acepta Derbez en entrevista.

“Lo que tiene es que va muy bien preparado, cosa que de verdad ningún otro (hace), todos entran a la casa pensando que son suficientemente chistosos como para decir lo que sea y la gente se va a reír, pero no, para ganar ‘LOL’ tienes que ir muy bien preparado y parece que la gente lo ignora. Ha demostrado temporada tras temporada que es el único, nadie ataca tanto como él”, declaró.

Pérez fue el ganador de la quinta temporada (en la que fue su segunda participación) en el concurso de comedia que reta a los contendientes a enclaustrarse por seis horas en una casa con el propósito de hacer reír. El último que caiga (se ría) es el ganador de un millón de pesos.

“Cuando me avisaron que iba a ser la mano derecha o arma secreta del maestro (Derbez) me sentí muy emocionado porque sentí que fue valorado el trabajo que hice en ‘LOL’ porque es precisamente un trabajo. No es nada más hacerte el chistosito”, señala Pérez.

Con más ganas de reír

En esta edición, que ya está disponible en la plataforma Prime Video, el creador de La familia P. Luche apuesta por las nuevas generaciones de artistas aspirantes a comediantes, con el objetivo de demostrar, según lo dice, que “no solo se aprende viendo, sino jugando”.

El elenco elegido para disputarse el premio incluye a Mario Aguilar, María Chacón, “El Macaco” (José Luis Guarneros) y Sujin Kim (“Chingu Amiga”), entre otros famosos.