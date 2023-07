Podría incursionar en la literatura

La actriz mexicana Martha Higareda ha demostrado una actitud indiferente frente a la ola de críticas, “memes” y comentarios surgidos tras revelar públicamente algunas anécdotas con famosos de Hollywood, entre los cuales destacan Robert Pattinson y Jared Leto. La famosa prefiere tomar estas situaciones con humor y enfocarse en su carrera profesional, llegando incluso a mencionar que se encuentra trabajando en una obra de ficción.

Fue en una entrevista con E! donde la protagonista de No manches, Frida comentó que a pesar de que la audiencia tomó como ficticios algunos de sus relatos y le lanzaron opiniones negativas, ella considera que transformar las narrativas con una visión humorística es una característica particular de los mexicanos.

“Yo no lo vivo como crítica o como rechazo a mí se me hace muy divertido. O sea el sentido del humor de nosotros como mexicanos es este, tal cual este. Cuando todo esto empezó a pasar a mí me empezó a dar mucha risa porque yo crecí con este mismo sentido del humor”, dijo para el medio.

En la charla, reveló que en el futuro desea trabajar con personalidades como Tom Hanks, quien interpretó al Colonel Tom Parker en la película Elvis y con el director Guillermo del Toro. Asimismo, contó que está en busca de oportunidades para adentrarse en otros ámbitos y explorar nuevas facetas artísticas. Uno de sus proyectos actuales es su participación en el podcast llamado Cassettes, donde interpreta el personaje de Ana.

Según se ha informado en la publicación, la trama del podcast se centra en el terror que experimenta su personaje al descubrir su herencia familiar. Además trabajará en un thriller psicológico que está programado para iniciar a finales de este año.

Higareda aseguró que una de las ambiciones que más la entusiasma es su actual proyecto de escritura: “Es un (libro) de ficción, a lo mejor se va a transformar en una película y a la mera hora no saco el libro, pero bueno, lo estoy escribiendo en este momento”, dijo.

Vale la pena recordar que todo esto comenzó a raíz de su participación en el programa que comparte con Yordi Rosado. Durante una de las emisiones, Martha explicó que había rechazado una oferta para trabajar en una película junto a Robert Pattinson, el reconocido protagonista de Crepúsculo. Su decisión se debió a que ya se encontraba comprometida en el rodaje de No manches, Frida 2 junto a Omar Chaparro.

Sin embargo, los comentarios y las reacciones de los usuarios no se quedaron ahí. Comenzaron a surgir otros fragmentos del programa en los que Higareda relataba sus encuentros con Jared Leto, quien le había propuesto una cita romántica, y su incidente en un restaurante que fue resuelto gracias a la intervención de Ryan Gosling, quien evitó que cayera.