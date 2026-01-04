Podría ser el año de Lukas Bloom

Lukas Bloom, quien, de estar del lado poco visible de la música, como el ser productor, ahora cumple su destino de estar en el escenario y frente al público. “Fui productor de talentos música popular y reguetón, pero a mí me llamaba poderosamente cantar en ellos escenarios y así me lancé», dijo el originario de Colombia.

Pero su ingreso no fue subiendo a los sonidos “de moda”, porque hasta en eso quiso mostrar la diferencia. “En este momento estoy en la promoción de mi versión de ‘A puro dolor’, que hizo éxito Son by Four, ahora, sin parecerme a nadie lo lancé en la línea de tex-mex y pop”, dijo.

Cantante, compositor y productor

En el año 2012 inicia su recorrido como solista y lanza su primer sencillo “Mi melodía”, producido por Bernardo Ossa, alcanzando los primeros lugares en diferentes emisoras en Colombia.

Este sencillo le abrió muchas puertas en la industria musical, y de manera simultánea retomó su trabajo como arreglista y productor de diferentes géneros musicales y de artistas de talla internacional como Maluma, Jessi Uribe y Piso 21, entre otros.

En el 2020 durante la pandemia y siendo impulsado por sus familiares y amigos, incursiona en el género regional mexicano y el ranchero, alcanzando un gran éxito con su primer lanzamiento, “Si me mata el alcohol”.

El género principal de Lukas Bloom es regional mexicano pero su estilo se decanta por el mariachi, con toques de ranchera y norteño, que le permite conectar emocionalmente con sus letras.