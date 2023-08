Podrían demandar a hijo de “Chespirito”

Florinda Meza está dispuesta a proceder legalmente si la serie de su difunto esposo Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito” sigue su curso como hasta ahora, sin su consentimiento.

Al menos eso afirmó su abogado, Guillermo Pous, en entrevista, después de que hace unos meses la compañía Warner Bros. Discovery anunció que prepara una serie basada en el comediante con el apoyo de su hijo, Roberto Gómez Fernández, a quien tuvo con su anterior esposa, Graciela Fernández. “No hay ningún estatus de acuerdo. De llevarse a cabo sería una biografía no autorizada”, dice.

El jurista explica que Fernández, quien es productor, recibió por herencia parte de los derechos de imagen de los que era propietario su padre, pero para hacer una producción basada en su vida necesita tener la autorización de todos los involucrados en la sucesión de derechos, incluyendo a Meza. “Lo que tiene Roberto Gómez Fernández es el cúmulo de derechos de propiedad intelectual respecto a los personajes, pero él no heredó los derechos de imagen y biográficos de Roberto Gómez Bolaños”, señala el abogado.

Indicó que la actriz de 74 años ya le hizo llegar a Gómez Fernández una carta en la que solicita una reunión para establecer acuerdos, pero el también director no ha atendido a los llamados. “No mantiene comunicación con la señora Meza y no tiene intención de negociar, se ha mantenido apartado”, señala.

La actriz ha preferido no revelar detalles de este conflicto familiar que ha detenido no solo este proyecto, sino también la retransmisión de los programas de “Chespirito” en televisión abierta, como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, que fueron retirados en agosto de 2020. “Para contemplar una serie biográfica deben tener los derechos de la señora Meza, si no, están violando los derechos de imagen y utilización de información personal confidencial”, argumenta su abogado.

Esto deja claro que Florinda también tendría que considerar al hijo de Roberto si es que decide producir su propia serie biográfica, pues además de haber sido su esposa por una década, también fue su compañera de trabajo en varios programas. “No se puede entender la vida del señor Gómez Bolaños sin la señora Meza, ni al revés, por ahora no sabemos si ella podría parar la producción que se lleva a cabo, pero de que pudiera tener acciones contundentes en caso de que suceda esta disposición, eso sí es seguro”, indicó Pous.

La carrera de Gómez Bolaños, quien falleció en 2014, contempla 57 producciones de cine y televisión como guionista. En 23 de estas también fue actor, mientras que bajo su apodo, “Chespirito”, hay 22 registros.