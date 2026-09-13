Poema de Lope de Vega inspira obra

En 1634, un año antes de su muerte, Lope de Vega, uno de los grandes exponentes del Siglo de Oro español, publicó La Gatomaquia, un poema épico burlesco sobre amores gatunos en los tejados de Madrid; el año pasado, bajo la dirección y dramaturgia de Brenda Escobedo, y las actuaciones de David Luque y Emilio Gavira, dos grandes actores españoles, esta historia de amor y de celos se estrenó en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en España.

“No quisimos teatralizar el texto porque no es una obra de teatro, Lope escribe un largo poema y no queríamos disfrazarlo ni vestirnos de gatitos ni nada, simplemente tener dos grandes intérpretes que nos pudieran ayudar a poder entender este texto, a poder escucharlo en toda su plenitud y a poder acercarlo a la gente y que se divirtiera con esta historia de amor y de celos entre gatos”, asegura la mexicana Brenda Escobedo.

Dificultad

Dice que la apuesta es la palabra que da la imagen, la música y el sentido del texto. “El gran reto es sostener este poema en la oralidad, a través de dos grandes intérpretes que, dice, tienen una técnica vocal musical, porque el espectáculo es en realidad una partitura y lo que se verá realmente será un concierto, porque es la lectura del texto”, considera. “Estamos acostumbrados en música a percibir así el arte, pero casi en literatura no se dan estos fenómenos y nosotros apostamos a que puede ser un espectáculo escénico sin tener que adornar ni disfrazar nada, más que solo decir bien la palabra de Lope”, afirma.