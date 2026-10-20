Poesía, vital para observar el mundo

La poesía es el pulso vital para ver, observar, plasmar, difundir e intervenir al mundo de palabras, de lenguaje, de belleza, consideró la directora de la Fundación Cultural Esteros, Carolina Zamudio.

Define que el Encuentro Internacional de Poesía Esteros no es un festival sino una reunión de voces, de fronteras, de países y, fundamentalmente, un encuentro humano.

En la séptima edición de Esteros, que tuvo lugar en librerías, museos, escuelas, embajadas y la Casa Benedetti, participaron “poetas entrañables de 15 países y se cumplió el objetivo”.

Carolina Zamudio es gestora cultural y periodista, autora de los poemarios Seguir el viento, Rituales del azar y El propio río: “Mi hija empezó con la costumbre de los espejos. Mi madre la mira y ve en ella a su amiga de la infancia cumpliendo con el mismo rito”.

Encuentro fortuito

En entrevista en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry expresa que la gestión cultural llegó a su vida por azar, “no lo tenía planeado, trabajé mucho tiempo en periodismo, en comunicación corporativa y después me dediqué fervientemente a la poesía como autora; todas esas cosas juntas me dan una riqueza y una experiencia en la vida, una satisfacción increíble en mi pequeño lugar”.

Galardonados

El Encuentro Internacional formó parte de la 48° Feria Internacional del Libro de Montevideo, instituyó el Premio Lautreamont de Poesía que se otorgó a Hugo Achugar de Uruguay y Efraín Bartolomé de México, además de la edición de poemarios en Círculo de Poesía Uruguay.

México fue el país invitado en la séptima edición, representado por los escritores Efraín Bartolomé, Mijail Lamas, Olivia Oropeza, Juan Hernández-Senter y Antonio Heras. También participaron las poetas Teresa Gómez de España, María Paula Alzugaray de Argentina, Shelly Bhoil de India y Brasil, Ming Di de China, Dafne Malvasi de Italia y Chile.

Además de Gustavo Tisocco de Argentina, Víctor Rodríguez de Cuba, Daniel Calabrese de Argentina y Chile, Gabriel Cisneros de Ecuador y Leandro Frigoli de Argentina. Y los uruguayos Melisa Machado, Jorge Palma, Lucía Delbene, Regina Ramos, Teresa Korondi, Mariella Nigro, Vera Vidales, Beatriz Piñeyro, Gerardo Ciancio, Eloísa Casanova, Graciela Estéves, Guillermina Sartor, Luis Bravo, Sebastián Rivero.