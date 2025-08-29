Poesía y teatro, opciones para este fin

Continuando con la promoción del talento en el estado, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) invita a los eventos que se realizan esta semana.

Literatura

Resalta la presentación del libro Emilios, zapatos de hilos, del escritor chiapaneco Uvel Vázquez. La obra está conformada por ocho textos de narrativa ecológica dirigidos a niñas y niños en edad preescolar. Precisan que a través de personajes entrañables y un lenguaje versátil y metafórico, las historias invitan a reflexionar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

La cita fue este viernes a las 11:00 horas en el Museo del Café. El evento contó con Jorge Ever González Domínguez como moderador, mientras que los comentarios correarán a cargo de Casandra Fabiola Vargas y Elda Pérez Guzmán. Este viernes, a las 17:30 horas, Enna Osorio Montejo dará detalles de su libro de poesía La edad terrible en la Sala Audiovisual del teatro Francisco I. Madero. De acuerdo con la autora, para este trabajo rescata figuras familiares y recuerdos de infancia, a través del verso libre, con el uso de recursos como la prosopopeya y elipsis.

Participarán Rosy Vázquez como moderadora, mientras que Uvel Vázquez, Bety Muñoz y Ney Antonio Salinas compartirán sus impresiones sobre la obra.

Teatro

Como parte de las Rutas Escénicas Estatales, la compañía Cocuyo Teatro presentará la puesta en escena Tres días para volar, en el parque central de San Fernando, a las 5 de la tarde.

La pieza cuenta con la dirección de Ulises Soto. La sinopsis indica que “en los confines de Manglesur, un lugar que lucha por sobrevivir, han comenzado a elevarse al viento, desde la basura, las pequeñas libélulas. Una de ellas, la más valiente, se enfrentará a las adversidades por liberar a todas y todos de un caimán con el corazón tan contaminado como las aguas del manglar en el que vive ¿Enfrentar al destino o sobrevivir? ¡Debe decidirse! Pues solo tiene tres días para volar”.