Poeta caníbal, una herida aún abierta

En octubre de 2007, el hallazgo de restos humanos en un departamento de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México convirtió a José Luis Calva Zepeda en uno de los personajes más mediáticos de la nota roja mexicana.

El hombre, que se presentaba como poeta, escritor y actor, fue detenido en medio de una investigación por la desaparición de una mujer. Las acusaciones de homicidio y las sospechas de canibalismo hicieron que la prensa lo bautizara como “El Caníbal de la Guerrero”.

Aproximadamente un mes después de su detención, el periodista Luis Brito consiguió entrevistarlo por teléfono desde el Reclusorio Oriente. Durante cerca de 30 minutos, Calva habló sobre su infancia, las acusaciones y la imagen que los medios habían construido de él. “Me dijo ‘yo no soy un monstruo, el monstruo que se me ha señalado’, pues obviamente a mí me hizo levantar la ceja”, recuerda Brito quien explica que, durante aquella conversación, Calva insistía en presentarse como un artista y que incluso se reía de sus propios comentarios.

“Le interesaba señalar que él era un poeta, un escritor, actor, que había cometido errores y que iba a pagar por ellos”, relata.

Pagando condena

Brito retomó la investigación para Poeta caníbal, producción documental que le permitió revisar los hechos desde otra perspectiva. Durante casi año y medio, el equipo recuperó testimonios, fotografías y documentos judiciales, incluidos dos expedientes penales que suman más de 20 mil páginas.

El periodista considera que la historia exhibe una problemática que continúa: la violencia contra las mujeres y la falta de respuesta de las autoridades. “No estamos hablando de un asesino serial del estilo hollywoodense, lunático, delirante o que escogía a sus víctimas por la talla. Estamos hablando de feminicidios en los que estuvo de por medio la violencia de género”, expresó.

Para él, uno de los aspectos más preocupantes es que, pese a los cambios legislativos y la mayor conciencia social, persisten respuestas institucionales semejantes a las de aquella época. “Es un caso de hace 19 años, pero el mayor problema, los feminicidios, es tristemente actual”, lamenta.