Poeta, invitada a festival internacional

La poeta chiapaneca Mónica Zepeda, utilizó sus redes sociales para informar que fue invitada al Festival Internacional de Poesía del Biobío (FIPBB) mismo que se llevará a cabo en Puerto Rico, del 16 al 18 de octubre del 2024.

Sin embargo, para poder asistir pide la colaboración de los chiapanecos, ya que debe adquirir sus boletos de avión antes del 30 de septiembre. “Para poder asistir necesito de tu apoyo. Debo adquirir mis boletos de avión antes del 30 de septiembre y aunque la fecha está muy próxima confío en que con tu colaboración podré hacer realidad este sueño”. Y añade: “tu aporte económico será fundamental para que pueda estar presente en este encuentro cultural”.

Asimismo pone a disposición un número de cuenta para todos aquellos que quieran contribuir a esta causa: Banorte a nombre de Mónica Isabel Zepeda Trujillo, número de cuenta 1255583612 o cuenta clabe 072130012555836123.

Destaca que con esta ayuda, podrá representar a San Cristóbal de Las Casas, a Chiapas y México en un escenario internacional y seguir construyendo puentes a través de la poesía. “Gracias a ti podré representar no solo mi voz, sino la de muchos poetas y escritores mexicanos que buscan ser escuchados” reiteró la poeta.

Encuentro

Reiteró que el Festival Internacional de Poesía del Biobío (FIPBB) es una plataforma internacional que reúne a poetas de todo el mundo y que cada año se realiza en diferentes países, lo cual representa una oportunidad única para dar a conocer la poesía mexicana en un escenario global: “mi participación consistirá en lecturas de poesía, lo que permitirá compartir nuestra rica tradición poética con una audiencia internacional”.

Asimismo explica que el festival forma parte de un proyecto invaluable y visionario que surgió hace varios años en Nueva York llamado Poetic Education for the World (www.poeticeducationfortheworld.com) que promueve la poesía como herramienta de educación y cambio social a nivel mundial. “Ser parte de esta iniciativa no solo significa representar a nuestro país sino también contribuir a un movimiento que cree en la poesía como una fuerza transformadora .