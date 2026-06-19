Poetas dicen no a diálogo con Cultura

El Comité en Defensa de la Casa del Poeta, a través de un comunicado, anunció que no participaría en la mesa de diálogo a la que convocó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, porque “solo una consulta verdaderamente plural puede otorgar legitimidad a una Mesa de Diálogo. Creemos en la construcción de consensos, pero no a través, nuevamente, de la imposición de decisiones arbitrarias”.

La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, dio respuesta a los 11 puntos del pliego petitorio que el pasado 12 de junio le entregó el Comité de Defensa.

Allí les informa que destituyó de la dirección de la Casa del Poeta Ramón López Velarde a Andrés Carreño —una exigencia que la comunidad cultural mantenía—, y donde también informó que “el Café-Bar Las Hormigas no funcionará como cabaret”. Pero también allí los convocó a una mesa de diálogo.

Ante ello, poetas y demás integrantes de la comunidad cultural, respondieron que, aunque agradecen “la puntual respuesta de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México a nuestro pliego petitorio”, no formaran parte de la mesa de diálogo. “Si lo que se busca es generar un diálogo genuino y plural con la comunidad artística y cultural encontramos inaceptable citar a una Mesa de Diálogo con menos muy poca anticipación”, expresaron.

Dicen también que dicha mesa es convocada con una rapidez incompatible con el tema que les ocupa. El Comité de Defensa de la Casa del Poeta también manifiesta que se encuentran “sometiendo a consulta con la comunidad artística y cultural la respuesta entregada por las autoridades. Responderemos en comunicación posterior”.