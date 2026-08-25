Poetas LGBT protestan contra Taibo II

Afuera de la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, un grupo de poetas del colectivo Novísimxs se dio cita por la tarde para protestar contra el “ataque homófobo que viene desde la izquierda”, haciendo referencia a las agresiones homofóbicas que han ocurrido dentro de la editorial del Estado y por parte de su director, Paco Ignacio Taibo II.

Todo ocurrió luego que el subgerente editorial de Tierra Adentro, Victor Santana, recibiera dichos homofóbicos por parte de una colega. Ante la falta de acción por parte del director del FCE, quien revictimizó a Santana, la situación se hizo pública y Novísimxs apoyó al subgerente editorial. Esta serie de sucesos, Taibo la calificó, en medios de televisión pública, como una campaña en su contra por parte de “colectivos del sector ‘gay’ analfabeta”.

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Es por eso que, ante los dichos del funcionario público —quien ha vivido polémicas por sus dichos misóginos—, los poetas se reunieron para recitar poesía en voz alta, sin dejarse desanimar por la lluvia y la baja asistencia.

Los participantes leyeron poemas de su propia creación, como fue el caso de Ricardo Rosales De Paula, quien comenzó recitando: “Por mucho que nos llame analfabetas, yo sé que el colectivo en el que estoy será un mejor hogar para poetas que viven, sienten, piensan y hacen hoy, será mejor que el rancio y sus rabietas”. Y continuó: “Tan gratis como los libros que despilfarra, gratuitos chistecitos anticuados derrocha y él solito más se embarra. Sus tiempos subversivos ya pasados le han dado pie a sentir que la chatarra que tiene en la cabeza son tratados: si afrenta y menosprecio son un chiste, su abuso muestra incompetencia triste”.

Abdul C. Bornio participó con un texto titulado “Reinas por un día”, frase con la que Taibo II se refirió a Santana en televisión: “Quiere ser reina por un día”. “Solo somos reinas por un día y tú vuelves a ser sapo al día siguiente, y tú vuelves a ser bestia, a ser mendigo mientras tu tipo de cultura toca fondo y lo económico en tu actuar se disemina en un pensar barato, más bien pobre. Todas somos reinas por un día y tus doce campanadas se aproximan, tic-tac, ding-dong”, dijo Bornio en su participación.

Elías Medina, también miembro del colectivo de poetas gay Novísimxs, explicó que el grupo ha participado en diversas protestas, desde la censura a la obra de Fabián Cháirez por grupos religiosos, hasta en contra del desabasto de antirretrovirales.

Al igual que Santana, el colectivo ha pedido se haga válido su derecho de réplica en el canal público de televisión Canal 11, por la entrevista donde Taibo II lanzó dichos en su contra.