Poetas reunidos en el Seminario

De Renata García Rivera, nacida en 1997, a Elsa Cross, en 1946, median 50 años y un amplio panorama de exponentes de la poesía mexicana contemporánea que se reunirán en el Festival de Poesía del Seminario de Cultura Mexicana.

El evento pretende llevarse a cabo del 25 y 26 de octubre en el Seminario (Presidente Mazarik 526, Polanco, Ciudad de México) y estará dedicado a Antonio Machado y Rainer Maria Rilke, a 150 de su natalicio, y a David Huerta, a tres años de fallecido.

Invitados

Coordinado por el poeta Fernando Fernández y que inaugurarán Felipe Leal, Sergio Vela y Julia Santibáñez, el festival reunirá a 18 escritores de diversas generaciones y rumbos poéticos, en tres mesas de lectura agrupadas por generaciones: 1980-1990, 1960-1970 y 1940-1950. Destacan Christian Peña, Elisa Díaz Castelo, Renata García Rivera, Luis Vicente de Aguinaga, Maricela Guerrero, Sara Uribe, Elsa Cross, Francisco Hernández, Coral Bracho y Pura López Colomé.

En el caso de Machado, el encargado de dictar la conferencia inaugural será José Ángel González Sáenz, fundador y director del Centro Internacional Antonio Machado; y la poeta Myriam Moscona dictará la ponencia sobre Rilke, con presentación de Eduardo Matos Moctezuma. “Dividimos las mesas con un criterio generacional, pensando en dar cabida no solo a todas las generaciones que están actualmente en activo, sino también a los muy diversos rumbos que transita la poesía mexicana el día de hoy”, afirma Fernández, quien reconoce que Machado y Rilke pueden dar también ideas, nuevos caminos a una poesía que mira hacia adelante, pero que no sería nada si no mira hacia atrás, como no dejó de insistir el propio David Huerta.

Justo, dice Fernández, en el centro del festival habrá un diálogo “sobre un poeta que nos marcó a todos, David Huerta”. Además, presentarán el número 3 de Cuaderno de Octubre, con la participación de Verónica Murguía y Carlos Ulises Mata.

Afirma que este panorama del poeta da cuenta de que hoy la poesía busca caminos y que hay muchos que están abiertos.