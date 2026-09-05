Poetas y escritores se reunirán en Chiapa

Todo está listo para el Encuentro Estatal de Poetas y Escritores, cuya edición 2026 rendirá homenaje al autor chiapaneco, oriundo de Chachí, Uberto Santos.

El evento se ha difundido a través de redes sociales, donde han compartido las semblanzas de los escritores que participarán en las mesas de lecturas. Para este año indicaron que se contará con la presencia del Movimiento Cultural aBrace, además de poetas provenientes de países como Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil y Australia.

Las actividades se llevarán a cabo el 26 de septiembre en el centro cultural Exconvento de Santo Domingo, en Chiapa de Corzo, a partir de las 9 de la mañana.

Invitados

De acuerdo con los organizadores, en la primera mesa estarán Pedro González, Teresita Cabrera (Uruguay), Reynaldo Santos Gómez, Socorro Trejo, Uylder Torres, Norma Maquilón, Verónica Villanueva, Augusto Faustino, Víctor Hugo López Cancino, Virginia García y Yaya Gallardo.

La segunda contará con las intervenciones de Ilsa Maldonado, Ivonne de León, Horacio D’Angelo (Uruguay), Jorge Ley, Lorena Esteban, Luis Gómez, Martha Grané (Argentina), Lupita Gómez, Luz María Rubio, Marco Antonio Sánchez Sánchez y Candelaria Mazariegos.

Para la tercera figuran los nombres de Conchita Ponce, Enrique Hidalgo Mellanes, Faby Toledo, Flor Valencia, Gilberto Méndez Espinoza, Irma Nédina, Jorge Gonzalo Escobar, Chary Gumeta, Guadalupe de León, Horacio Santana (Uruguay), Dulce Violeta y Laura Olivia Alfonzo Urbina.

Finalmente, en la mesa número cuatro participarán Hernán León Velasco, Roberto Bianchi (Uruguay), Cecilia Montoya León, Joseline Lagorio (Argentina), Alberto Tavernier, Sofia Vivo (Brasil), Carlos de la Cruz Suárez, Marilez Espinosa Nova (Uruguay), María Eugenia Díaz de la Cruz, Ana Lilia Nucamendi y José Emiliano Rodríguez Álvarez.

Las mesas serán moderadas por Alejandra Nandayapa de la Rosa, Addel Córdova y Martha Elba Zambrano Oropeza. Además, se contará con la participación musical de Clayver de León, así como con una exposición pictórica de Ceiba Gómez y Silvia Montoya.