Pokémon Día Radiante llega a México

The Pokémon Company anunció un nuevo evento en México, y esta vez será muy diferente a lo que normalmente ofrece la franquicia. No estará relacionado con los videojuegos, el Juego de Cartas Coleccionables (TCG) o Pokémon Go. Se trata de Día Radiante, una celebración pensada para toda la familia que se llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto en la Ciudad de México, específicamente en Toreo Parque Central.

Como parte de la celebración de Pokémon 30 años, la CDMX tendrá el evento especial Pokémon Día Radiante en parque Toreo, para todos los fans de la franquicia. Pokémon Día Radiante está diseñado como una actividad de verano para toda la familia, con espacios interactivos, juegos, actividades en vivo, sesiones fotográficas y oportunidades para conocer a personajes como Pikachu y otros Pokémon favoritos de los fans.

La celebración busca ofrecer una experiencia presencial donde padres e hijos puedan participar juntos en actividades inspiradas en el mundo Pokémon. La propuesta forma parte de una serie de eventos familiares programados para el verano de 2026 en distintas ciudades del mundo, incluyendo Burdeos, Nueva York, Dresden y Ciudad de México.

El evento se llevará cabo en solo cuatro países entre junio y agosto, y México será una de las sedes. Lo mejor de todo es que la entrada será gratuita, aunque será necesario obtener un boleto mediante registro previo.

Para participar por una entrada será necesario ingresar al sitio de Día Radiante y, en el apartado de eventos, seleccionar Reservar entradas. Después habrá que llenar un formulario con algunos datos personales, la edad y la fecha en la que se desea asistir. Si resultas seleccionado, recibirás un correo electrónico con la confirmación y el pase digital para ingresar el día elegido.