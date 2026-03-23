Pokémon Go ahora entrena robots de entregas

Niantic confirmó que los datos recopilados por millones de jugadores de Pokémon Go desde 2016 se están utilizando para entrenar robots de reparto de comida en Europa y Estados Unidos.

La compañía derivada Niantic Spatial anunció una alianza con Coco Robotics para aprovechar más de 30 mil millones de imágenes capturadas por los usuarios del juego, creando un sistema de posicionamiento visual con precisión de centímetros que permitirá a los robots navegar las calles con mayor eficacia que el GPS, pues los datos brindados por el juego con la realidad aumentada contienen más información que sólo imágenes, la precisión con la que apuntabas para capturar un Pokemon sólo generaba data de el entorno mapeado a detalle calles, parques, oficinas y más.

De atrapar criaturas a mapear el mundo

Pokémon Go se convirtió en un fenómeno global desde su lanzamiento en 2016, con más de 50 millones de jugadores activos mensuales en promedio. Lo que muchos no sabían es que, al escanear lugares y objetos como parte de las misiones de “investigación de campo”, estaban contribuyendo a un mapa tridimensional del mundo real.

De esta forma, cada escaneo con la cámara del teléfono generaba datos, mismos que Niantic utilizó para construir modelos 3D mediante fotogrametría. Cuantos más jugadores participaban en una misma ubicación, más preciso se volvía el modelo, capturando variaciones de clima, iluminación y ángulos.

Ese esfuerzo colectivo sin querer terminó creando uno de los conjuntos de datos visuales más grandes del planeta, ahora reutilizado para entrenar inteligencia artificial aplicada a robots autónomos de delivery.

Robots con visión milimétrica

De acuerdo con el anuncio oficial de la empresa, la alianza con Coco Robotics (empresa respaldada por Sam Altman) busca que los robots de delivery puedan desplazarse por las aceras usando el Sistema de Posicionamiento Visual o VPS por sus siglas en ingles, de Niantic. A diferencia del GPS, que puede fallar en zonas urbanas densas, el VPS reconoce edificios y puntos de referencia con una precisión de centímetros.

Los robots estarán equipados con cámaras que, junto con el VPS, les permitirán identificar su entorno y entregar comida sin perderse. Según Niantic, este nivel de detalle es crucial para evitar retrasos y errores en la navegación, problemas comunes en pruebas anteriores de robots autónomos. Además, cada robot seguirá recopilando datos mientras circula, retroalimentando el sistema y mejorando aún más su precisión con el tiempo.

Aunque la idea de que tus caminatas cazando Pokémon ahora ayuden a que el pedido de alguien llegue puntual puede sonar curiosa, también plantea preguntas sobre el uso de datos. Por su parte, Niantic asegura que las imágenes se procesan de forma anónima, pero, según los términos y condiciones de Pokémon Go, los jugadores no pueden eliminar las que ya fueron integradas al sistema.

Este caso es un ejemplo de cómo actividades aparentemente inocentes pueden convertirse en insumos para proyectos tecnológicos de gran escala. Lo que comenzó como entretenimiento terminó siendo la base de un sistema de navegación para robots de reparto. Obviamente, el caso ya ha generado muchas críticas negativas al respecto sobre la ética de Niantic al usar a sus jugadores.

En un mundo cada vez más interconectado, la lección es tan obvia como peligrosa: cada clic y cada escaneo puede tener consecuencias mucho más allá de lo que imaginamos. Esperemos que Niantic no haga un peor uso de tantos datos que, sin saber, les regalamos con la ilusión de cazar Pokémon hace algunos años.