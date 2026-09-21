Pokémon GO prepara evento en la Ciudad de México

La compañía anunció que Pokémon GO Área Silvestre: Ciudad de México se realizará del 6 al 8 de noviembre, una experiencia presencial que permitirá jugar por toda la zona metropolitana durante el día elegido.

La diferencia respecto a un evento tradicional está precisamente en la escala. En lugar de concentrar toda la actividad en un solo lugar, los entrenadores que compren la entrada podrán disfrutar de la jugabilidad especial en cualquier punto de la ciudad. La entrada tendrá un precio de 350 pesos mexicanos.

Ciudad de México será el escenario para salir a buscar Pokémon

La idea de Área Silvestre encaja especialmente bien con la naturaleza de Pokémon GO: para aprovechar la experiencia será necesario recorrer la ciudad. El evento ofrecerá activaciones presenciales, oportunidades para tomar fotografías y otras experiencias, además de convertir distintos recorridos por la capital en parte de la propia actividad del juego.

La experiencia tendrá lugar de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. durante los tres días, aunque cada entrenador tendrá que elegir el día en que quiere utilizar su entrada. Para quienes quieran extender todavía más la experiencia, también existe un Día Adicional que permitirá acceder a más Investigaciones Temporales relacionadas con Pokémon de tipo Dragón y Acero.

Uno de los atractivos será encontrar Pokémon que normalmente no son tan sencillos de atrapar. Los llamados Pokémon Formidables tendrán estadísticas de Ataque, Defensa y PS generalmente superiores y serán más difíciles de capturar. Para aumentar las posibilidades de atraparlos estarán disponibles las Safaribolas de GO, que podrán obtenerse al girar Poképaradas especialmente decoradas.

Y hay un detalle particularmente interesante para México: quienes tengan entrada para el evento en Ciudad de México podrán encontrarse con Hawlucha Formidable, por lo que habrá al menos un Pokémon especialmente vinculado con la experiencia local.

Llegan más legendarios a Pokémon GO

El debut de los dos Pokémon legendarios será uno de los grandes motivos para participar. Durante Área Silvestre, los entrenadores podrán enfrentarse a Dialga Dinamax y Palkia Dinamax, con la posibilidad adicional de encontrarlos en su versión Variocolor si tienen suerte.

También habrá una oportunidad de conseguir a Sliggoo de Hisui, que aparecerá en encuentros salvajes para quienes tengan entrada al evento presencial. Este Pokémon podrá evolucionar posteriormente a Goodra de Hisui utilizando 100 Caramelos de Goomy.

A esto se sumarán Latias y Latios Formidables, que los jugadores con entrada podrán atraer mediante Incienso durante el día que hayan elegido para participar. Al igual que ocurre con otros Pokémon del evento, también existirá la posibilidad de encontrarlos en su versión Variocolor.

El evento estará dividido entre Pokémon de tipo Acero y Dragón

La variedad de criaturas también será uno de los elementos centrales. Pokémon GO dividirá las apariciones en dos periodos que cambiarán cada hora: primero llegará la Hora Sólida, enfocada en Pokémon de tipo Acero, y después la Hora Intrépida, dedicada a los de tipo Dragón.

Durante la primera hora podrán aparecer criaturas como Sliggoo de Hisui, Sandshrew de Alola, Magnemite, Onix, Skarmory, Beldum, Lucario, Shieldon, Tinkatink y Orthworm, entre otras. En la segunda rotación estarán disponibles Pokémon como Charmander, Magikarp, Dratini, Bagon, Gible, Axew, Amaura, Goomy, Noibat, Frigibax y Jangmo-o. Algunas de estas apariciones también podrán ser Variocolor.

La experiencia no terminará con la edición presencial de Ciudad de México. Pokémon GO también prepara Área Silvestre: Global, que se celebrará del 14 al 15 de noviembre, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en el horario local de cada participante. De esta manera, quienes no puedan acudir a la celebración tendrán posteriormente una alternativa para participar desde cualquier lugar.

Además, quienes compren su entrada podrán adquirir en preventa las playeras oficiales de Pokémon GO Área Silvestre 2026, sujetas a disponibilidad. Estas deberán recogerse presencialmente el día correspondiente al evento elegido.