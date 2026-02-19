Polémica por licencia a Sergio Mayer

Sergio Mayer se convirtió en tendencia en las redes sociales tras ingresar, de último minuto, a la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo.

Tras algunos rumores que lo señalaban como el concursante sorpresa, Mayer apareció en los foros del reality show, con un look completamente negro y dejando a más de uno con la boca abierta. Cabe destacar que Mayer ya participó en el polémico programa, incluso llegó hasta la final de la primera temporada en la versión mexicana.

Cargo

Lo que llamó la atención es que el ex-Garibaldi actualmente se desempeña como diputado federal; sin embargo, de acuerdo con información publicada por la Cámara de Diputados, le fue otorgada una licencia indefinida para ausentarse de sus labores. “En votación económica, el Pleno aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena-Cuarta Circunscripción), a partir de este martes 17 de febrero”, se puede leer en la página oficial.

Este detalle tampoco pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron esta decisión: “¿Qué pedo con la Cámara de diputados dándole licencia a Sergio Mayer para que entre a ‘LCDLF’?”. “Sergio Mayer pidió licencia como diputado federal de Morena… para regresar a ‘La casa de los famosos’”. “Mejor que renuncie al cargo”. “Y sí, Sergio Mayer pasa más tiempo encerrado en ‘LCDLF’ que en la Cámara de Diputados”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.