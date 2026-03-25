Polémica por nuevas cláusulas

Pese a la polémica que desató la “Carta bajo protesta de decir verdad”, obligatoria para concursar en el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2026, y que la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Alejandra de la Paz, afirmó en febrero que las cláusulas serían revisadas, la Convocatoria 2026 del Premio Nacional de Artes y Literatura mantiene exigencias similares.

En el inciso 3 del apartado Documentos Probatorios de la Convocatoria del Premio Nacional de Artes y Literatura 2026, que abrió el 6 de marzo, se solicita la “Carta bajo protesta de decir verdad —escrito libre—, emitida y suscrita por la persona candidata manifestando que no ha sido sentenciada de manera firme por delitos de violencia de género”.

En el apartado “Para el campo IV. Artes y Tradiciones Populares” se incluye la petición y se añade: “Carta bajo protesta de decir verdad de la persona representante del grupo, colectivo o comunidad, manifestando que ninguna de las personas integrantes, han sido sentenciadas de manera firme por delitos de violencia de género”.

Esta cláusula “me sigue resultando muy desconcertante porque viola la ley. Es exactamente el mismo caso en el sentido de que las instituciones culturales no son tribunales. Es muy preocupante el desconocimiento que tienen de las violaciones que cometen sobre los derechos fundamentales de los mexicanos, porque justamente el sistema de justicia te juzga y es el único facultado para darte algún tipo de sentencia o penalidad. No puede hacerlo otra instancia. Si el sistema judicial, un juez, dice ‘yo lo condeno a que usted no pueda entrar a ningún premio o pierda sus derechos culturales’, lo habría hecho el sistema judicial. Pero una institución cultural no puede hacerlo. Es muy desconcertante este desconocimiento más básico del derecho”, afirmó, en entrevista, la poeta María Rivera, quien resalta que sus palabras son sustentadas por abogados que han abordado el tema.

Otros casos

Caso similar es el de los Premios Nacionales de Dramaturgia 2026, que abrieron el 2 de marzo: Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2026 y Premio Nacional de Dramaturgia escrita por Mujeres Incendia 2026. En el proceso de inscripción de estos se exige una carta firmada de “No Violencia” y “Cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual”, así como una circular con el mismo nombre, que los postulantes deben descargar y leer para entender la carta y hacer su registro.

En la convocatoria se añade que: las instituciones han sido enfáticas en ratificar e impulsar el compromiso de “Cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual”; por lo que estos actos se condenan en todas sus manifestaciones. Y se menciona que no se considerarán “proyectos que promuevan la violencia, discursos de odio o discriminación en cualquiera de sus formas”. Mientras que la convocatoria del Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2026, que cerró el pasado 23 de febrero, señala que no podrán ser “candidatos” quienes hayan sido objeto de denuncia o alguna sanción de este tipo.

Detrás de las cláusulas, María Rivera ve actos demagógicos. “La impunidad es inmensa, ¿cómo se atreven a poner esto, preocuparse por esto y no por lo importante?”. Y subraya que la única forma de que las autoridades recapaciten es presentar amparos: “Viola tan flagrantemente la ley que no creo que sea difícil ganar amparos con esto”, concluye la poeta.