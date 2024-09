Aunque ya han pasado ocho años de la muerte de Juan Gabriel, su legado está más vivo que nunca; es por ello que el gobierno de la CDMX y la Secretaría de Cultura dio a conocer que la música del “Divo de Juárez” resonará este próximo fin de semana en la plancha del Zócalo capitalino.

Pero no se trata de un concierto en su honor, sino de la proyección del concierto que Juanga ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 2013, hace más de una década. Esa no fue la primera vez que el cantante pisó uno de los escenarios más importantes del país, y es que, en la década de los 90 causó una gran polémica cuando se anunció que llegaría a este importante escenario; a tal grado de que el evento estuvo a punto de no llevarse a cabo.

En su momento, Bellas Artes era considerado como un recinto exclusivo para grandes obras de teatro, óperas y conciertos sinfónicos, a los que la mayoría del público no tenía acceso.

Es por ello que, cuando el Instituto Nacional de las Bellas Artes, anunció la llegada del “Divo”, un artista popular, al palacio, el sector artístico enfureció; incluso amenazaron a las autoridades y advirtieron que, de llevarse a cabo, boicotearían el evento.

Para calmar los ánimos, el entonces director de CONACULTA, Víctor Flores Olea, aseguró que el dinero recaudado durante las tres noches en las que se presentó Juan Gabriel sería destinado al show de Orquesta Sinfónica Nacional, y entonces, los que antes se pronunciaron en contra terminaron aceptando, aunque a regañadientes. En ese entonces, los precios para ver al intérprete de “Querida” rondaron entre los 70 mil a 300 mil pesos de la época, y para sorpresa de todos, se agotaron.

El fallecido Carlos Monsiváis le dedicó una de sus crónicas en la revista Proceso, a este concierto, pero su pluma no se contuvo y criticó fuertemente al cantante; incluso, llegó a compararlo con el pasaje bíblico en el que Jesús enfurece contra los comerciantes y los corre de la casa de su padre: “¿Resucitará Carlos Chávez (compositor) y expulsará a los mercaderes del templo?”, escribió.

Lo que sí es cierto, es que la presentación de Juan Gabriel en Bellas Artes fue histórica y significó uno de los logros más grandes en su carrera y para la música popular mexicana.

Después del 12 de mayo de 1990, el “Divo” volvió a pisar este escenario en tres ocasiones más, en 1997 y 2013, con vida; y una última en 2016, cuando el palacio abrió sus puertas para darle el último adiós.