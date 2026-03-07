Polen alimenta al thriller local

México y Latinoamérica se habían distinguido por producir en su mayoría comedia, tanto en películas como en series, pero en los últimos años se han abordado también géneros como el thriller y la acción, generando productos que han tenido buena acogida en el mercado; al menos esto es lo que piensan los protagonistas de Polen, la nueva serie policiaca de Vix.

“En Latinoamérica estamos listos y preparados para abordar distintos géneros, en todos los países del continente se está haciendo acción, ficción, policiales, etcétera; quizá antes carecíamos de cierta infraestructura para hacer ese tipo de contenido, pero hoy tenemos equipo técnico y escritores muy potentes”, expresó el actor Tiago Correa.

Para la actriz Claudia Ramírez algo fundamental para lograr esta nueva percepción en el espectador, es que en la industria deben aprender a confiar en los escritores, porque muchas veces los productores son los que realizan cambios en la narrativa, que muchas veces no dan buenos resultados. Una muestra de ello es Polen.

Todos sospechosos

La trama sigue al festejo al que convoca Beatriz (Claudia Ramírez), por su cumpleaños 60, ella es dueña del Hotel Prestigio, y decide reunir a su familia, incluidos sus tres hijos Jacobo (Tiago Correa), Andrés (Antonio Gaona) e Isabella (Estefania Villarreal) y celebrar.

Pero en la fiesta ella muere de manera inesperada y se descubre que fue envenenada, es ahí que entra al juego la detective Sandra Fitzgerald (Ana Brenda Contreras), quien descubre que todos tenían una razón para matar a la empresaria. “Hay algo que me gusta mucho de ‘Polen’ y que es muy humano, retrata una interacción familiar normalizada pero muy tóxica, que es la dinámica narcisista, aquí la madre tiene rasgos narcisistas, está el hijo dorado y el invisible, la hija en la que se refleja todo, además del padre facilitador, roles muy claros que existen en muchas familias, pero aquí está llevado a un extremo, creo que en eso todos nos podemos reflejar”, señaló Ana Brenda.

Cuando Ana Brenda grabó esta serie, la cual se estrena este 6 de marzo por la plataforma digital Vix —estaba por casarse y aún no era madre— por eso aseguró que está disfrutando de esta historia con nuevos ojos y dimensionando desde otra perspectiva el trabajo hecho y el producto que quedó terminado con el trabajo de escritores, actores y producción. “Me siento muy orgullosa de este proyecto, y me percato que hoy cuento con unas herramientas emocionales que a lo mejor en ese momento no tenía. ‘Polen’ es una serie hecha por un nivel de actores impresionantes, donde cada uno es protagonista de esta historia. Yo disfruté mucho viéndola a pesar de que como actriz es muy difícil ver tu trabajo, me cuesta mucho verme en pantalla porque uno es demasiado crítico”, compartió la famosa.