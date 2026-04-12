Polen combina misterio y ambición

Cuando se pensaba que el género del suspenso familiar había agotado sus recursos, aparece Polen, una propuesta en la que la desconfianza se vuelve clave en un crimen silencioso y letal.

El festejo de los 60 años de Beatriz Zamudio (Claudia Ramírez), la imponente matriarca de un imperio hotelero, termina con su cuerpo flotando en una piscina.

La autopsia revela que la muerte fue causada por un envenenamiento meticuloso, convirtiendo a toda la familia y los invitados a la fiesta en sospechosos, pues cada uno tenía motivos para asesinarla. Victoria, la hermana de la víctima, encarna una vieja rivalidad por el control del emporio familiar. Julián, muestra más interés por el dinero que por el luto y así, cada integrante va velando sus ambiciones y remordimientos.

El gran acierto de este thriller de diez episodios radica en su título, una metáfora sobre la naturaleza del retorno. Así como las abejas llevan el polen de vuelta a su colmena, los hijos de Beatriz regresan al hogar familiar cargando con sus demonios.

El elenco es otro punto a su favor, con actuaciones de Ana Brenda Contreras, Tiago Correa, Arap Bethke y Estefanía Villarreal. Polen fue dirigida por Raúl Caballero, rodada en locaciones de la Ciudad de México.