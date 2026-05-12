Policía demanda a Matt Damon y Ben Affleck

Matt Damon y Ben Affleck fueron demandados por la policía de Miami por la película que protagonizan El botín (The rip), que estrenaron en enero pasado, de acuerdo con el sitio 7 News Miami.

El thriller de Netflix está inspirado en una historia real de la redada antidrogas de Miami Lakes de 2016, que se convirtió en la mayor incautación de dinero en la historia de Miami-Dade, tras confiscar la policía más de 24 millones de dólares en efectivo.

Los agentes que participaron en esa redada están demandando a los actores, quienes interpretan a un dúo de policías, argumentando que el filme daña injustamente su reputación al retratarlos de forma negativa.

De acuerdo con el medio, Jonathan Santana, agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, señaló que jamás roban lo incautado, como se les hace ver y ahora le preguntan cuánto robó.