Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, se ha caracterizado por ser un apasionado activista de diversas causas sociales y de levantar la voz ante lo que considera injusto para invitar a la reflexión, por eso no quedó indiferente al proceso electoral que se avecina el 2 de junio, del cual, aseguró, no surgirá ningún cambio, no importa quién gane.

“Ninguno de nosotros quiere cambiar, todo mundo quiere seguir en lo mismo. Estamos dormidos y los políticos no hacen ningún cambio, solo están ahí para hacernos creer el cuento de la democracia que no existe; ir a votar una vez cada seis años no es democracia, eso nada más es hacerse tontos”, expresó.

Tampoco cree que el hecho de que una mujer tenga por primera vez la posibilidad de ser presidenta de México haga diferencia destacable, ya que el problema de la democracia no es cuestión de género.

“Desgraciadamente, a esos niveles, en las cúpulas, no creo que haya una verdadera energía femenina en la que podamos creer, apoyarnos, para pensar que realmente esa persona va a lograr a hacer cambios. Sea hombre o mujer, es el sistema lo que no funciona”, señaló.