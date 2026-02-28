Poncho de Nigris denuncia intimidación

El creador de contenido y empresario regiomontano Alfonso “Poncho” De Nigris Guajardo compartió en su cuenta de Instagram un comunicado con sus seguidores que preocupó a gran parte de su comunidad de fanáticos y llamó la atención de diversos medios de comunicación nacionales.

En el mensaje, el también modelo denuncia ser víctima de amenazas, haciendo un urgente llamado de protección para su familia. De acuerdo con el influencer de 49 años, esta intimidación apareció tras la liberación de una persona el pasado 30 de enero del Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos, quien habría ingresado por delitos graves.

De esta manera, el creador de contenido hizo un llamado firme a las autoridades para que se implementen medidas inmediatas de seguridad para él y sus seres queridos, explicando que la puesta en libertad de esta persona representaba un riesgo real para su integridad personal.

A través de un comunicado público, el famoso hizo un llamado urgente a la protección de su familia a las autoridades estatales e instancias federales, debido a supuestas amenazas de muerte recibidas, las cuales se relacionan con un “proceso penal de alto impacto” que involucra a una persona de su pasado.

Solicita protección

“A raíz de esta situación, se detonaron consecuencias familiares irreparables, incluyendo el hecho de que no pude ejercer plenamente mi paternidad y acompañamiento respecto de una hija que tuve hace muchos años”, reveló a través de su mensaje, argumentando su derecho a exigir seguridad sin interferir en las resoluciones judiciales.

Por otro lado, el creador de contenido aseguró que, de ser necesario, tomará acciones legales y hará las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales competentes, mientras su equipo documenta los datos necesarios. Finalmente, hizo un llamado a evitar especulaciones que perjudiquen o ralentice el proceso.