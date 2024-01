Poncho de Nigris se mantiene distanciado de su madre, la señora Leticia Guajardo, quien en días pasados habló no muy bien de su nuera Marcela Mistral, lo que al parecer molestó a Poncho, quien le sugiere vaya al psiquiatra.

La relación entre Poncho y su madre siempre ha sido muy peculiar, el carácter fuerte de ambos le ha puesto tensión a su trato y en varios momentos se han distanciado, sin embargo, en esta ocasión el panorama parece ser más delicado.

El papá de De Nigris se encuentra muy delicado de salud, desde hace tiempo, la señora Leti, con miles de seguidores en Instagram, contó a De Primera mano que se las ha visto duras por los gatos de su esposo y por el desgaste que ha sido cuidarlo; lamentó que Poncho no esté cerca en este complicado proceso, y aunque sí la ha ayudado con dinero, asegura que no es suficiente.

En un podcast que hace unos días grabaron Poncho y su madre, esta hizo algunos comentarios contra Marcela Mistral, lo que habría derivado en el enojo de Poncho y el distanciamiento que se mantiene hasta ahora.

La señora Leticia Guajardo dijo a De primera mano que desde que su hijo Poncho salió de La casa de los famosos, “todo lo magnifica” y consideró que salió “tocado” del reality, lamentó estar distanciada de su hijo y desmintió a De Nigris sobre las cantidades de dinero que supuestamente le da para cuidar a su padre.

En entrevista con el programa Hoy, Poncho dijo el motivo por el que no le habla a su mamá. “Está en un momento que no sé qué sea, las hormonas, no sé si algún medicamento o algo”, señaló.

Sobre el respeto que se le debe tener a las progenitoras, él está de acuerdo, sólo necesita alejarse para tener paz en su vida. “Hay momentos en lo que hay que tomar distancia de papás, hermanos, tíos, de lo que sea, con tal de tener paz mental”, aseguró.

Poncho admitió que en su familia hay división y pura cosa fea motivo del chisme, y confesó que su madre se ha peleado con todas sus nueras porque es “celosa y posesiva”, admitió que la aman, pero así es ella. “Me quiero alejar tantito de la mala onda”, admitió.

En el pasado, Poncho de Nigris calificó a su madre como una persona “tóxica”, y ahora le mandó a través de los micrófonos del matutino de Televisa, un mensaje con una oferta: “Te mando un abrazo, te voy a seguir apoyando, te voy a seguir dando dinero, no te va a faltar nada, te pido de favor que ya vamos a unir a la familia y vamos a ser todos felices. Mamá, ya despierta o ve con un psiquiatra, ya te dije, yo te lo invito”.