Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo

Esta semana ha circulado en redes sociales un video de Poncho de Nigris retando al comediante Adrián Marcelo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

En un video publicado por el usuario @TuTiaSandra en la plataforma de X se puede ver a Poncho intercambiando gritos con el creador de contenido regiomontano. “Mira ahí está Adrián Marcelo, vamos a ver si muchos huevos”, dice dirigiéndose a quien filmó el suceso.

Luego de eso, la cámara enfoca rápidamente a Marcelo, mientras que De Nigris le pide entre gritos y señas que baje para enfrentarlo cara a cara: “Bájate, bájate aquí, querías platicar”. Ante las provocaciones de De Nigris, Marcelo permanece inmóvil, mientras una segunda persona se acerca a él para alejarlo de la escena y pedirle con un gesto a Poncho que se retire.

Por su lado, De Nigris continuó con su misión y entre gritos añadió: “Bájate aquí, para que me digas lo que me quieres decir, ¿qué me querías decir? ¡Bájate, ‘güey’!”. A lo que Marcelo solo alcanza a responder con una extraña gesticulación.

Finalmente, Poncho parece rendirse y Marcelo huye del bochornoso momento.