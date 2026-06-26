Poncho de Nigris va por el pato Merlín

La historia del pato Merlín sumó un nuevo capítulo luego de que Poncho de Nigris anunciara una oferta de hasta 800 mil pesos para quedarse con el ave que conquistó a varios mexicanos tras la celebración del triunfo de la escuadra tricolor.

Reflectores

La fama de Merlín no solo llamó la atención de aficionados, medios de comunicación y autoridades. También despertó el interés del exparticipante de La casa de los famosos, quien utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para expresar su opinión sobre el fenómeno.

En un primer mensaje, el influencer cuestionó la atención mediática que ha recibido el ave durante la Copa del Mundo y sugirió que la familia debería aprovechar el momento para obtener un beneficio económico. “El pato dura máximo siete años de vida si lo cuidan bien. El mundial se acaba en un mes y el pato pasa a ser historia, y con esa lana arreglan su casa y se compran otro conjunto de ropa mejor”, escribió.

Controversia

Estas palabras generaron una ola de críticas en dicha red social, por lo que lejos de retractarse, De Nigris defendió su postura y aseguró que muchas personas estaban reaccionando de forma exagerada.

Incluso afirmó que el auge del llamado “pato mundialista” podría representar una oportunidad única para mejorar la situación económica de su familia, por lo que decidió hacer una propuesta formal.

Tras la polémica, el empresario anunció que estaba dispuesto a pagar 500 mil pesos por el famoso pato. Posteriormente explicó que su intención era convertir a Merlín en la mascota oficial de Ring Royale, uno de sus proyectos, por lo que reiteró su interés en adquirir al ave. Además, advirtió que la oferta únicamente permanecería vigente mientras durara la fiebre mundialista. “Estamos a nada. Medio millón, amigo, y pronto cagarás toda mi casa, pero por el valor ahora sí te lo perdono como mascota de RR. Te quiero mucho. Yo no te voy a dar tacos de carnitas porque te mueres en un año. Yo te voy a dar lo mejor. Hasta mañana, amigo, mañana voy por ti”, escribió en otro mensaje dirigido al pato.

Aumentó la oferta

Sin embargo, cuando la conversación parecía haber llegado a su punto más alto, Poncho volvió a sorprender al anunciar que estaba en contacto con Karla, pues aseguró que las negociaciones avanzaban y, como muestra de su interés, decidió incrementar la cantidad ofrecida.

“Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato Merlín. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acercamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800 mil pesos. Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias”, señaló.

Antes de esto, también había afirmado que, aunque considera que el fenómeno del pato podría estar siendo utilizado para desviar la atención de otros temas, eso no cambiaría sus planes de comprarlo.