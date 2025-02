En medio de la polémica por sus declaraciones en contra de Eduardo Verástegui, el actor Alfonso Herrera denunció, en sus redes sociales, los años de destrucción, desplazamiento y “un sufrimiento inimaginable” que el pueblo de Ucrania ha vivido en la guerra con Rusia. El exintegrante de RBD expresó, en un emotivo texto que publicó en su cuenta de Instagram, que “el pueblo de Ucrania nos necesita más que nunca” y contó que en sus viajes a territorio ucraniano ha constatado dolor, pero también esperanza.

Herrera, quien también es embajador de buena voluntad de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) señaló en redes tres años “de familias separadas, incertidumbre y despedidas forzadas”. “Durante mis viajes a Ucrania y la región con Acnur, he sido testigo tanto del dolor como de la esperanza. He conocido familias que lo han perdido todo y, aun así, han encontrado la fuerza para seguir adelante”, externó. “He visto comunidades abrir sus corazones y hogares a quienes más lo necesitan. También he visto el impacto increíble del trabajo de Acnur: proporcionando refugio, asistencia de emergencia y apoyo psicológico a millones de personas”, expresó Poncho Herrera.

Destacó que, en algunas de las zonas de difícil acceso, cerca de la línea del frente, Acnur, junto con otros actores humanitarios, ha brindado ayuda vital a más de 800 mil personas, “ayudándolas a sobrevivir”. “Pero millones de personas siguen desplazadas, luchando por encontrar seguridad y estabilidad. Con los ataques en curso y las necesidades en aumento, la situación sigue siendo crítica. El pueblo de Ucrania nos necesita más que nunca”, declaró al hacer un llamado a donar para ayudar a las familias refugiadas.