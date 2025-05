Poniatowska habla de Rosario Castellanos

“Yo creo que fundamentalmente Rosario se dedicó toda su vida lo que ella pensaba que era el bien y eso se lo debemos y lo tenemos que reconocer”, señaló la escritora y periodista Elena Poniatowska durante la charla “Rosario en la memoria de Elena”, donde dijo que “era una mujer llena de gracia” y siempre destacó su sentido del humor y su alegría.

“Era una gente fundamentalmente alegre, aunque parezca que no, y se burlaba de sí misma todo el tiempo, se ponía en situaciones chuscas y además las escribió. Si uno lee con cuidado todos sus libros, ella siempre se está pitorreando de sí misma, hablando de sus errores, nunca de sus aciertos. Era su actitud ante la vida y sobre todo su actitud ante sí misma. Claro que se tomaba en serio. Si no te tomas en serio lo que le pasa a un país y te nombran embajadora, pues estás perdido, estás haciendo un daño en vez de un bien”, afirmó Elena.

En una conversación con la periodista María Cortina en el marco del centenario del nacimiento de Rosario Castellanos, Poniatowska se manifestó a favor de Palestina y en contra de Israel. Dijo que ese tema es esencial, muy importante, muy doloroso. “Es imposible ahorita, para cualquiera de nosotros, dejar de pensar en lo que está sufriendo la gente, en dejar de estar con ellos y solidarizarse. En ese sentido hay que condenar. Estoy totalmente dispuesta a condenar a Israel. Totalmente”, señaló.

“Hay algo que no se entiende. ¿Qué le pasa a Israel?, ¿qué les pasa a los que son judíos?, si sufrieron tanto en los campos de concentración, si fueron víctimas de Hitler, ¿no recuerdan a sus antepasados?, ¿no recuerdan a sus abuelos?, hay cantidad de testimonios, hay cantidad de fotografías. No es que esté un paisaje en blanco. No. Todos sabemos lo que sucedió. Por ellos se vuelven ellos lo que ellos mismos sufrieron. Es algo para mí incomprensible, porque se vuelven ellos mismos verdugos y traidores a lo que es la mejor condición humana”, sostuvo la escritora en el anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso.