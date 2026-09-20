Popocatépetl: el gigante que sigue despierto

El Popocatépetl es un volcán activo ubicado entre los estados de Puebla, Morelos y el Estado de México, aproximadamente a 70 kilómetros al sureste de Ciudad de México. Forma parte de la Sierra Nevada y es uno de los volcanes más vigilados del país debido a su actividad.

Con una altura de aproximadamente 5 mil 426 metros sobre el nivel del mar, es uno de los volcanes más altos de México. Su nombre proviene del náhuatl Popocatepetl, que suele traducirse como “montaña que humea”. Y su nombre no podría ser más apropiado: el volcán suele presentar emisiones de vapor, gases y, durante periodos de mayor actividad, ceniza.

Un volcán muy antiguo

El Popocatépetl forma parte de una región volcánica que se ha transformado durante cientos de miles de años. El edificio volcánico actual se desarrolló sobre estructuras volcánicas anteriores y ha experimentado diferentes etapas de crecimiento y destrucción. A lo largo de su historia ha registrado numerosas erupciones. Algunas fueron pequeñas, mientras que otras tuvieron consecuencias importantes para las comunidades cercanas.

¿Por qué hace erupción un volcán?

En el interior de la Tierra existe material rocoso a temperaturas extremadamente altas. En determinadas zonas, parte de ese material se funde y forma magma.

Cuando el magma asciende hacia la superficie, puede acumularse en zonas internas del volcán. Si aumenta la presión y encuentra una vía de salida, puede provocar una erupción. Durante una actividad volcánica pueden liberarse gases, ceniza, fragmentos de roca y lava. En el caso del Popocatépetl, las emisiones de ceniza y gases pueden ser visibles desde comunidades cercanas.

Un volcán vigilado las 24 horas

Debido a que millones de personas viven en zonas relativamente cercanas, el Popocatépetl es monitoreado constantemente. Los especialistas utilizan estaciones sísmicas, cámaras, sensores y otros instrumentos para detectar cambios en su actividad. Esta vigilancia permite emitir avisos y establecer medidas de protección cuando aumenta la actividad volcánica.

La ceniza puede afectar la calidad del aire, contaminar fuentes de agua y reducir la visibilidad. Por eso, ante una caída de ceniza, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones oficiales y evitar acercarse a las zonas de peligro.

La leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl

La historia cuenta que Iztaccíhuatl era una princesa que se enamoró del guerrero Popocatépetl. Él partió a la guerra y prometió regresar para casarse con ella. Sin embargo, una falsa noticia hizo creer a Iztaccíhuatl que su amado había muerto. La tristeza fue tan grande que murió de pena.

Cuando Popocatépetl regresó y descubrió lo ocurrido, llevó el cuerpo de su amada hasta una montaña y permaneció junto a ella. Según la leyenda, los dioses los transformaron en volcanes: Iztaccíhuatl quedó representada como la mujer dormida y Popocatépetl como el guerrero que permanece de pie, vigilándola.

Un gigante que merece respeto

El Popocatépetl es un espectáculo natural impresionante, pero también representa un peligro potencial para las poblaciones cercanas. Por ello, no debe intentarse subir ni acercarse a zonas restringidas cuando las autoridades establecen medidas de seguridad.

Un símbolo de México

Entre ciencia, historia y leyenda, el Popocatépetl ocupa un lugar especial en la cultura mexicana. Es una montaña que puede contemplarse desde grandes distancias, un volcán que permanece activo y un personaje que forma parte del imaginario de generaciones enteras.

El “gigante que humea” continúa despertando admiración y respeto, mientras los científicos estudian cada uno de sus movimientos para comprender mejor su comportamiento y proteger a quienes viven a su alrededor. Porque detrás de su imponente belleza existe una fuerza natural que nunca debe subestimarse.