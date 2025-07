Popularidad del ánime, en aumento

Durante la Anime Expo 2025, Netflix reveló que el 50 % de sus suscriptores ve ánime en lugar de las tradicionales series o los k-dramas disponibles en su catálogo.

La plataforma compartió datos actualizados sobre la audiencia y señaló que el interés por la animación japonesa ha crecido y buscaría dominar el mundo del entretenimiento en todo el mundo

De acuerdo con información de Netflix, esto equivalente a 150 millones de hogares o aproximadamente 300 millones de espectadores que ven ánime dentro de su extenso catálogo.

La empresa afirma que esta audiencia se ha triplicado en los últimos cinco años. En 2024, Netflix ofreció 33 ánime que lograron colocarse en el Top 10 Global entre lo más visto.

En 2024, señalaron que entre el 80 % y el 90 % de los usuarios preferían ver ánime doblado en lugar de verlo en su idioma original. Por esta razón, Netflix ha comenzado a lanzar más contenido con audio y descripción en más de 33 idiomas.

Por otro lado, Sakamoto days encabeza la lista de popularidad entre los más vistos. Además, la plataforma presentó nuevos an ánimes que se estrenarán pronto en streaming

Entre los títulos que estrenará Netflix próximamente destacan

Record of Ragnarok III; Beastars: final season; The fragrant flower blooms with dignity y Cyberpunk: Edgerunners 2.

Actualmente, Netflix tiene los derechos de transmisión de Dan Da Dan, uno de los ánimes shonen más populares, reconocido como uno de los mejores ánimes de 2024 en varias premiaciones como los Crunchyroll Anime Awards.