Por fin realizan homenaje a Siqueiros

Autoridades encabezaron la conmemoración. Cortesía

“Qué bueno que hubo voces que orillaran a que se hiciera una ceremonia por las cinco décadas sin uno de los artistas más importantes del siglo XX y de la historia del arte mexicano. La cuestión es que no sé si es suficiente. Al momento de escuchar cada uno de los discursos pareciera que siempre a un artista se le puede acomodar bajo los lineamientos. Siqueiros es un artista que debe releerse desde múltiples perspectivas”, señaló Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, quien el 7 de enero denunció el abandono y descuido en el que se encontraba el monumento a Siqueiros en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Ofreció estas declaraciones como público asistente al homenaje para conmemorar los 50 años del deceso de Siqueiros (6 de enero de 1974), que encabezó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en la Rotonda de las Personas Ilustres, espacio que, a diferencia de lo registrado en visitas previas de, fue aseado y su lámpara votiva fue encendida.

“Hace 25 años cuando se conmemoraron 25 años del fallecimiento de Siqueiros, y cuando sucedieron los 25 de Orozco y de Rivera, hubo un homenaje nacional; eso quiere decir que se cruzó de norte a sur y de este a oeste, ahora sigue siendo muy atomizado hacia ciertos espacios”, señaló.

Habrá que ver, continuó Miranda, la exposición de la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) que, después de la salida de Miriam Kaiser, “ha tomado un rumbo hacia lo contemporáneo e hipercontemporáneo; habrá que ver si con esta lectura que se hizo, de verdad estamos volviendo al centro de la discusión, que es David Alfaro Siqueiros. La Tallera, además, ha tenido distintas administraciones en las que no se ha estudiado sistemáticamente a Siqueiros desde ese propio espacio. Se necesitan muchos más jóvenes acercándose; muchos nuevos artistas que estén resignificando la obra siqueiriana. Es una labor compartida de todos, el abrazar nuestras herencias culturales identitarias”.

Respecto a la Rotonda, Miranda dijo que espera que no vuelva a cerrarse, “la rehabilitación y reestructura de ciertas áreas de Chapultepec sigue siendo un proceso que necesita mucha mayor transparencia y dentro de ese proyecto está la Rotonda”. Al respecto, Carlos Alpízar, titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, que fue presentado como encargado de la gestión de la Rotonda, respondió al cuestionarlo sobre el abandono, mal estado y saqueo de dicho espacio, que no era su asunto, “es más de la delegación” y solicitó a la prensa, con actitud poco cortés, no ser grabado. Es importante recordar que el Consejo Consultivo de la Rotonda es presidido por la Secretaría de Gobernación.

La primera en tomar la palabra durante la ceremonia fue Dolores Martínez Orralde, encargada de la subdirección del patrimonio artístico inmueble del Inbal, quien dio las palabras de bienvenida. Le siguió Alpízar, quien recordó que Siqueiros arriesgó su vida para cumplir ciertos ideales y que definió su arte desde la lucha social. El subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero, mencionó que en La Esmeralda habrá un encuentro de pintura, llamado El Coronelazo, así como un ciclo de charlas, La Siqueireada, y nuevas publicaciones sobre el pintor, sin que se ofrecieran más detalles.

En su turno, Frausto dijo que Siqueiros fue “uno de los artistas más importantes del siglo XX. Estamos en su último lugar, 50 años después de su partida: aquí están sus compañeros, frente al fuego de la lámpara. Murió rodeado de mucho cariño, en su recámara, dónde había un cuadro que él pintó desde Lecumberri”. Recalcó que Siqueiros estuvo privado de la libertad debido a que luchó por ella y mencionó el sentido social de su arte.

Sobre las actividades que se preparan en La Tallera, Willy Kautz, director del Proyecto Siqueiros: Sala de Arte Público/La Tallera, dijo que se está “celebrando a Siqueiros todos los días. Tenemos conferencias programadas y talleres infantiles; todo el año estaremos con actividades que van a estar en el marco del 50 aniversario de la muerte de Siqueiros”.

Los integrantes del presídium (Frausto, Martínez Orralde, Romero, Alpízar y Kautz) hicieron una guardia de honor, un minuto de silencio, junto a la tumba del pintor. Luego hubo una segunda guardia a la que se unieron Tatiana Cuevas, directora del Museo de Arte Carrillo Gil, y Alfredo Gurza, titular del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas. También se unió David C. Alfaro Siqueiros, nieto del pintor.