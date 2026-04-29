¿Por qué algunos bebés tardan en caminar?

Ver a un bebé dar sus primeros pasos es emocionante, pero también puede generar inquietud cuando parece tardar más de lo esperado. La realidad es que aprender a caminar es un proceso complejo que depende de múltiples factores físicos, neurológicos y emocionales.

La mayoría de los bebés comienzan a caminar entre los 9 y 15 meses, aunque algunos lo hacen antes y otros después sin que esto represente necesariamente un problema. Cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo, y compararlos puede generar preocupaciones innecesarias.

Lo que debes saber

Caminar no es solo cuestión de pararse y avanzar: implica coordinación, equilibrio, fuerza muscular y confianza. Antes de lograrlo, los bebés atraviesan varias etapas: levantar la cabeza, rodar, sentarse, gatear, ponerse de pie y finalmente dar pasos.

Existen diversas razones por las cuales un bebé puede tardar más en dar sus primeros pasos:

Desarrollo individual: Cada bebé tiene su propio tiempo. Algunos se enfocan más en habilidades como el lenguaje o la motricidad fina antes de caminar.

Falta de fuerza muscular: Los músculos de las piernas, espalda y abdomen necesitan fortalecerse para sostener el peso del cuerpo.

Poco tiempo en el suelo: Los bebés que pasan mucho tiempo en carriolas, sillas o andaderas pueden tener menos oportunidad de practicar movimientos necesarios.

Personalidad del bebé: Algunos bebés son más cautelosos y prefieren sentirse seguros antes de intentar caminar.

Factores genéticos: En ocasiones, los padres también caminaron más tarde, lo cual puede influir.

Problemas de salud (menos comunes): En raros casos, puede haber condiciones médicas que retrasen el desarrollo motor, como alteraciones neurológicas o musculares.

Señales de que el bebé está listo para caminar

Antes de dar sus primeros pasos, el bebé suele mostrar ciertas señales. Estas indican que el proceso está avanzando correctamente:

Se levanta apoyándose en muebles.

Permanece de pie por algunos segundos.

Da pasos sujetándose de objetos.

Intenta soltarse poco a poco.

Muestra curiosidad por desplazarse.

¿Cómo ayudar a fortalecer sus huesos y músculos?

Aunque comúnmente se habla de "huesitos", en realidad lo importante es fortalecer músculos, articulaciones y coordinación. Aquí algunos consejos clave:

Tiempo boca abajo (tummy time): Desde los primeros meses, colocar al bebé boca abajo fortalece cuello, espalda y brazos.

Juego en el suelo: Permitirle moverse libremente en superficies seguras estimula su desarrollo motor.

Evitar el uso excesivo de andaderas: Aunque parecen ayudar, pueden retrasar el desarrollo del equilibrio y la coordinación.

Motivarlo con objetos: Colocar juguetes a cierta distancia lo anima a desplazarse.

Apoyo sin forzar: Sostener sus manos mientras intenta caminar puede ayudar, pero sin obligarlo.

Descalzo es mejor: Caminar sin zapatos en casa mejora el equilibrio y la percepción del suelo.

Alimentación y salud ósea

Una alimentación equilibrada contribuye al fortalecimiento del sistema óseo y muscular. Para un buen desarrollo, la nutrición es fundamental:

Calcio: Presente en leche materna o fórmula, yogur y queso (según edad).

Vitamina D: Ayuda a absorber el calcio; la exposición moderada al sol es clave.

Proteínas: Esenciales para el crecimiento muscular.

Hierro: Importante para el desarrollo general.

Errores comunes que debes evitar

Comparar al bebé con otros niños.

Forzarlo a caminar antes de tiempo.

Usar zapatos rígidos demasiado pronto.

Limitar su movimiento natural.

Asustarlo cuando intenta levantarse o cae.

Los pequeños tropiezos son parte del aprendizaje.

¿Cuándo acudir al pediatra?

Un pediatra puede evaluar si todo marcha dentro de lo esperado.

Aunque cada bebé tiene su ritmo, es importante consultar a un especialista si:

No se mantiene de pie con apoyo a los 12 meses.

No intenta caminar a los 18 meses

Presenta rigidez o debilidad en las piernas.

Hay pérdida de habilidades ya adquiridas.

Un proceso que va más allá de caminar

Aprender a caminar no solo es un logro físico, también representa independencia, exploración y crecimiento emocional. Cada paso es el resultado de meses de esfuerzo, práctica y descubrimiento.

Acompañar este proceso con paciencia, amor y estímulos adecuados es la mejor forma de apoyar a los bebés en esta gran etapa de su vida.

No hay prisa cuando se trata del desarrollo infantil. Cada bebé avanza a su propio ritmo, y lo más importante es brindarle un entorno seguro, estimulante y lleno de confianza. Porque, al final, no importa cuándo dé su primer paso... sino todo lo que logra en el camino.