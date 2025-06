Por qué don Ramón abandonó la serie

A más de cuatro décadas de su sorpresiva salida de El Chavo del 8, los motivos que llevaron a Ramón Valdés, mejor conocido como don Ramón, a abandonar el icónico programa siguen generando debate entre fanáticos, colegas y familiares.

Lo que en su momento fue una salida silenciosa, hoy existen múltiples versiones que buscan explicar una de las despedidas más tristes de la televisión mexicana.

Motivos de su salida

Valdés dejó el programa en 1979, cuando su personaje era uno de los más queridos por la audiencia. Con su peculiar humor, don Ramón se convirtió en una figura central del vecindario creado por Roberto Gómez Bolaños. Por eso, su salida desconcertó a millones de televidentes.

Uno de los testimonios más reveladores sobre la salida del actor fue ofrecido recientemente por su hijo, Esteban Valdés, quien explicó que su padre tomó la decisión por voluntad propia, luego de notar cambios significativos en el ambiente de trabajo. “A mi papá no le importaba ganar miles de dólares si no estaba a gusto en un trabajo. Se tomaron atribuciones que no le parecían y Roberto no decía nada. Mi papá renunció de buena manera”, explicó.

Estas palabras hacen referencia directa a la creciente influencia de Florinda Meza, pareja sentimental de Gómez Bolaños y actriz que interpretaba a Doña Florinda. Según Esteban, Meza comenzó a intervenir en aspectos creativos que generaron roces con algunos compañeros.

¿Por qué se pelearon los actores?

Esta versión fue respaldada también por Carmen Valdés, hija del actor. En una entrevista con un medio argentino, ella explicó que Florinda Meza asumió un papel protagónico no solo frente a cámaras, sino también detrás de ellas. “Florinda empezó a tomar decisiones que no le correspondían, como querer dirigir a los personajes y decirles qué hacer, y eso causó conflictos”, dijo Carmen.

Para don Ramón, quien era un hombre sencillo y de carácter pacífico, ese tipo de tensiones resultaron incompatibles con su forma de trabajar. La armonía que había caracterizado al equipo en sus primeros años comenzó a desvanecerse, y eso bastó para que decidiera alejarse del proyecto.

Carlos Villagrán

Otra versión sobre su salida fue ofrecida por Carlos Villagrán, actor que interpretó a Quico. Según él, don Ramón dejó el programa en solidaridad luego de su propio despido: “Por solidaridad de que sacaron a Quico, se fue don Ramón también”.

Ambos actores posteriormente trabajaron juntos en el programa ¡Ah, qué Kiko!, lo que da cierto respaldo a esta teoría. Sin embargo, ni la familia de Valdés ni otros compañeros han confirmado esta versión como la razón principal.