¿Por qué el zinc ayuda a la fertilidad masculina?

El zinc es un oligoelemento. Tu cuerpo depende de este para más de 300 reacciones enzimáticas: desde la síntesis del ADN y la división celular hasta la cicatrización de heridas y la producción de hormonas.

Sin embargo, no hay motivo para alarmarse. El zinc se obtiene fácilmente a través de la dieta, y es muy probable que ya estés ingiriendo una cantidad suficiente. Dicho esto, sigue mereciendo la pena conocer los beneficios del zinc, al menos algunos de los principales, ya que comprender sus funciones más importantes en el organismo puede ayudarte a detectar posibles carencias.

La salud de la piel es otra de ellas, y hay estudios que demuestran su importancia para la salud ocular. Tanto si estás pensando en formar una familia como si simplemente quieres hacer todo lo posible por mantener una piel radiante, aquí tienes un par de aspectos que probablemente te harán prestar un poco más de atención al zinc, según los expertos.

Una revisión de 2018 publicada en la revista Journal of Reproduction and Infertility reveló que la deficiencia de zinc dificulta la espermatogénesis ya que el proceso de aproximadamente 90 días durante el cual los espermatozoides se desarrollan y maduran. Y una revisión de 2016 publicada en la revista Scientific Reports señaló una correlación entre los niveles bajos de zinc en el líquido seminal y la infertilidad, concluyendo que la suplementación con zinc podría aumentar significativamente la calidad espermática de los hombres infértiles.

Una experta afirma que notó esos cambios con un cliente hace años. Se trataba de un hombre de unos treinta años, por lo demás sano, que se sometía a un estudio de fertilidad junto con su mujer. Sus niveles de zinc eran muy bajos, pero tras tres meses de reposición específica a través de la alimentación y los suplementos, su análisis de esperma mostró una mejora significativa en la motilidad y el recuento. Un solo caso no prueba una relación causal, pero concuerda con un creciente conjunto de investigaciones.

El zinc no convertirá a un hombre que ya está bien nutrido en un superhéroe de la fertilidad, pero corregir una deficiencia marcará una diferencia significativa.

“El zinc es esencial para el desarrollo y el funcionamiento normales del sistema inmunitario”, afirman expertos. Ayuda a mantener las barreras físicas, como nuestra piel y el revestimiento de las vías respiratorias y del tracto gastrointestinal, y favorece el desarrollo, la comunicación y la actividad de diferentes tipos de células inmunitarias.

Para contar con la mejor defensa contra los resfriados y la gripe, expertos recomiendan mantener unos niveles óptimos de zinc durante todo el año y recordar también que el zinc no es el único miembro de tu equipo inmunológico. Es una combinación de zinc, vitamina C y muchos otros nutrientes diferentes que tienen esas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y la clave está en mantener la ingesta de estos nutrientes, en cantidades adecuadas, a lo largo de todo el año.

Probablemente no necesites un suplemento

Si sigues una dieta relativamente equilibrada, puede que no necesites gastar dinero en un suplemento de zinc. Para la salud general, los alimentos integrales cubren las necesidades de la mayoría de las personas. En cuanto a los tipos de alimentos que contienen niveles significativos de zinc, se encuentra la carne roja, las aves, los mariscos, el huevo, los lácteos, las semillas de calabaza y las legumbres.

Si tienes problemas de absorción de nutrientes, ese es otro motivo para tomar suplementos de zinc. O quizá simplemente quieras asegurarte al cien por cien de que mantienes unos niveles óptimos. Solo recuerda que, en lo que respecta al zinc, más no siempre es mejor. “El zinc es esencial, pero no es una panacea, así que evita dar por sentado que una dosis más alta te aportará mayores beneficios”, afirma el Dr. Pourafshar.

Simplemente habla con tu médico para que puedas entender cuál es tu situación y cómo aumentar la ingesta si es necesario.

La importancia de mantener niveles saludables de zinc

La capacidad del zinc para favorecer la salud reproductiva es uno de los beneficios más conocidos de este mineral. Es aquí donde se ha ganado su reputación. El tejido testicular presenta una de las concentraciones más altas de zinc del organismo, y el líquido seminal también contiene grandes cantidades de este mineral. Varios estudios relacionan la deficiencia de zinc con una reducción del recuento de espermatozoides, una motilidad deficiente y una morfología anómala.

Esencial para un sistema inmunitario en plena forma

Técnicamente, no se puede potenciar el sistema inmunitario. El cuerpo simplemente no funciona así. Al igual que ocurre con el papel del zinc en el sistema reproductivo, atiborrarse de suplementos no servirá de mucho si ya se están cubriendo las necesidades básicas del organismo. Lo que sí puedes hacer, sin embargo, es asegurarte de que tu sistema inmunitario funcione a pleno rendimiento, y el zinc desempeña un papel importante en tus defensas.

Puede influir en tu aspecto (y en tu visión)

Entre los diversos beneficios del zinc para todo el organismo encuentra su capacidad para influir en la piel, el peso e incluso la visión. La retina presenta una de las concentraciones más altas de zinc del cuerpo, junto con el hígado. El zinc también favorece la acción de las enzimas implicadas en el metabolismo de la retina y ayuda a transportar la vitamina A desde el hígado hasta la retina, lo cual es importante para la visión nocturna y la salud ocular en general.

Las potentes propiedades antiinflamatorias del zinc también lo convierten en un elemento importante para mantener una piel sana y de aspecto juvenil. El zinc ayuda a regular la vía NF-kB, uno de los principales impulsores de la señalización inflamatoria del organismo.

El zinc incluso desempeña un papel en el metabolismo, influyendo en todo, desde el almacenamiento de grasa hasta el azúcar en sangre. También interviene en la función de las células beta pancreáticas y, por consiguiente, en la síntesis, el almacenamiento y la secreción de insulina.