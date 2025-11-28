¿Por qué te truenan las rodillas?

¿Te truenan las rodillas? Esa no necesariamente es una señal de que ya estás viejo, pero sí puede ser una señal de que necesitas darle un poco de atención y de cuidados a tus rodillas.

Los ruidos en las rodillas, como crujidos y tronidos cuando te sientas y te paras, pueden ser normales; lo que no es normal es que estén acompañados de dolor, rigidez o de algún tipo de incomodidad cuando te mueves, cuando corres, caminas o cuando haces ejercicio. Cuando hay dolor, entonces hay que poner atención e intentar entender qué lo está causando y cómo solucionarlo antes de que sea tarde.

Si no cuidas tus rodillas incluso si todavía no tienes ningún problema diagnosticado, entonces esto puede llegar a afectar tu movilidad, tu independencia y tu calidad de vida al envejecer, por eso hay que tener un enfoque de prevención, y no dejar que los problemas o las cosas que te preocupan sigan avanzando y mejorando, aquí te dejamos algunas recomendaciones para mejorar la salud de las rodillas.

Una buena alimentación

Todos necesitamos comer para mantenernos vivos, sanos y fuertes, pero lo que comes también puede tener un impacto en tus huesos y articulaciones. Cosas como el exceso de alcohol y llevar una dieta alta en alimentos muy procesados, están conectadas con un proceso de envejecimiento acelerado, y eso puede hacer que el daño en tus articulaciones aumente y se acelere, y esto puede afectar a tus rodillas.

Fortalece los músculos

Hacer entrenamientos de fuerza, enfocados en los músculos de alrededor de tus rodillas, puede ayudar a prevenir lesiones, dolor y problemas de todo tipo. Es importante que, incluso si no quieres una masa muscular mayor, realices entrenamiento de fuerza de 2 a 3 veces por semana, poniendo atención especial en las áreas que más te preocupan.

Importante mencionar que no siempre tienes que preocuparte por un ruido en tus rodillas. Esos crujidos o chasquidos que se escuchan son muy comunes. En el ámbito médico se llaman “crepitación” y, en la mayoría de los casos, es parte normal de la mecánica articular. Podrían ser pequeñas burbujas de gas en el líquido articular que crujen, o incluso tendones o ligamentos que se mueven ligeramente al moverse” el desgaste en las rodillas puede ser por la edad, pero también puede estar conectado con las actividades muy repetitivas, muy pesadas, de alto impacto o que colocan mucho estrés en las rodillas, lo que afecta tanto a tus articulaciones como al cartílago, y esto puede causar más ruidos y, eventualmente, dolor.

¿Cuándo debes preocuparte?

De acuerdo con algunos expertos solo debes preocuparte por los crujidos en tus rodillas cuando están acompañados de dolor, inflamación, limitaciones en tus movimientos, cuando hay una sensación de bloqueo o cuando se siente como si tuvieras arena dentro de tus rodillas. También debes buscar ayuda si no puedes cargar peso, si tu rodilla se siente inestable y si tienes un historial de lesiones.

Pero si la rodilla simplemente cruje y no hay dolor, no nos preocupamos. Algunas personas simplemente tienen ruido de rodilla.