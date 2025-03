María Dueñas, una de las autoras más destacadas de la literatura en español, regresa con Por si un día volvemos, una nueva obra que promete conquistar a los lectores. Tras el éxito de novelas icónicas como El tiempo entre costuras y Sira, Dueñas prepara el lanzamiento de su próximo libro, un viaje conmovedor a través de las luces y sombras de la Argelia colonial.

“Escribirla ha sido un proyecto apasionante: de la mano de su protagonista, Cecilia Belmonte —que sucesivamente será también Cecilia Lagarde y Cecilia Aubert—, me he conmovido y he aprendido, he reconstruido un mundo que desapareció y he comprendido algunos entresijos, a veces luminosos y a menudo turbios, de la condición humana. Ojalá tanto ella como su historia vuelvan a seducir a los lectores”, comenta Dueñas.

¿De qué trata su nueva novela?

Orán. Años 20, siglo XX. En esta ciudad africana de origen árabe, pulso español y administración francesa desembarca una joven con el falso nombre de Cecilia Belmonte. En apariencia, ha cruzado el Mediterráneo para escapar de la miseria, como tantos compatriotas. Su razón, sin embargo, es más turbia.

La urgencia por sobrevivir la obliga a dejarse la piel en plantaciones y lavaderos, como empleada doméstica y operaria de fábrica a destajo. Hasta que una madrugada, en la tabaquera Bastos, participa en un delito por el que paga con su sometimiento a un hombre despreciable. Su entereza será lo que la libere y le aporte el coraje para rehacerse y emprender un camino en ascenso, repleto de quiebros, logros y desafíos a lo largo de tres décadas vibrantes.

Esta es la historia de una mujer que vivió el auge colonial y el trágico fin de la Argelia francesa. Y, en paralelo, sus páginas rescatan la memoria de los desconocidos pieds-noirs españoles que, arrastrados por la emigración y el exilio, formaron parte de aquel mundo.

Sobre la autora

María Dueñas es doctora en Filología Inglesa. A lo largo de su carrera profesional ha impartido docencia en universidades norteamericanas y participado en múltiples proyectos educativos, culturales y editoriales. En 2009 irrumpe en el mundo de la literatura con El tiempo entre costuras, a la que sigue en 2012 Misión Olvido. A finales de 2013 se estrena con gran éxito la serie de televisión basada en su primera novela.